Un incident surprins de camerele de supraveghere explică problemele apărute la bariera CFR de pe Șoseaua Petricani, unde luni dimineață s-au format cozi kilometrice. Un conducător de motoscuter a forțat trecerea când barierele erau coborâte și a lovit una dintre ele. Imaginile au fost publicate marți de reprezentanții CFR.

Potrivit Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, incidentul s-a produs luni, 9 noiembrie, la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Șoselei Petricani, în nordul Capitalei.

Bariera CFR de pe Șoseaua Petricani Foto: captură video

În înregistrare se vede cum conducătorul motoscuterului traversează calea ferată deși barierele sunt coborâte, iar semnalele luminoase roșii sunt în funcțiune. În timpul manevrei, acesta lovește una dintre bariere și își continuă deplasarea.

„Un conducător de motoscuter a traversat calea ferată cu barierele coborâte și semnalele luminoase roșii în funcțiune, lovind una dintre bariere. La scurt timp, prin pasaj a trecut un tren de călători, așa cum se observă în imaginile înregistrate”, au transmis reprezentanții CFR Infrastructura București.

Personalul de specialitate al sucursalei a intervenit pentru repunerea barierei în poziția normală.

Trafic paralizat pe Șoseaua Petricani din cauza barierei defecte

Imaginile au fost publicate la o zi după ce traficul rutier din nordul Bucureștiului a fost puternic afectat de problemele apărute la trecerea la nivel cu calea ferată.

Luni dimineață, una dintre bariere a rămas ridicată, în timp ce cealaltă era coborâtă. Situația a provocat confuzie în rândul șoferilor și a dus la formarea unor coloane kilometrice. Mai mulți conducători auto au reclamat întârzieri de câteva ore în drumul spre serviciu.

În zonă au intervenit și doi polițiști locali, care au încercat să dirijeze circulația pentru a reduce blocajele.

Înregistrarea arată că elementul de infrastructură feroviară a fost lovit în timpul traversării neregulamentare.

Reprezentanții CFR atrag atenția că ignorarea semnalizării la trecerile la nivel cu calea ferată poate avea consecințe tragice.

„Acest incident atrage atenția asupra pericolului la care se expun cei care ignoră semnalizarea feroviară. Timpul câștigat prin forțarea unei treceri la nivel nu justifică riscul pierderii unei vieți. Nu ocoliți și nu forțați barierele. Așteptați ridicarea completă a acestora și încetarea semnalelor de interzicere a circulației. Asigurați-vă înainte de traversare”, a mai precizat CFR Infrastructura București.