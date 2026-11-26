Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au cerut Rusiei să evite acțiunile care ar putea extinde războiul din Ucraina, într-o declarație comună publicată miercuri, 25 noiembrie, după o întâlnire în Florida.

Mark Rutte și Donald Trump la Casa Albă Foto: EPA EFE

Preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO Mark Rutte au cerut Rusiei să nu „extindă războiul" din Ucraina, într-o declaraţie comună dată publicităţii miercuri seară la finalul unei întâlniri la reşedinţa preşedintelui american în Florida, notează AFP.

„Întâlnirea a fost foarte importantă, războiul dintre Rusia și Ucraina și conflictul din Iran fiind principalele subiecte abordate”, se arată în comunicat.

Trump și Rutte au analizat, de asemenea, progresele înregistrate la summiturile NATO desfășurate la Haga și Ankara, în Turcia.

„Am discutat, de asemenea, despre importanța ca Rusia să evite orice acțiune care ar extinde, în mod intenționat sau neintenționat, războiul și despre importanța obținerii unei soluționări pașnice a războiului cât mai rapid posibil”, au transmis cei doi lideri în declarația comună.

Trump și Rutte au discutat și despre creșterea cheltuielilor pentru apărare și a investițiilor în acest domeniu, atât în Statele Unite, cât și la nivelul NATO, potrivit declarației.

Relațiile dintre SUA și aliații europeni, marcate de divergențe

Întrevederea de miercuri a avut loc într-un context dificil pentru relațiile transatlantice. Donald Trump a criticat în repetate rânduri statele europene în privința cheltuielilor pentru apărare, a politicilor comerciale și a sprijinului pe care acestea l-au acordat Washingtonului în timpul războiului americano-israelian împotriva Iranului.

În plus, capitalele europene au insistat ca Ucraina și Europa să participe la negocierile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului declanșat de Rusia.