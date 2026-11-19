O femeie este cercetată pentru ultraj după un incident petrecut în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, în contextul manifestației organizate în zona Arestului Central, unde s-au aflat susținători ai lui Călin Georgescu.

Inquam / George Călin Foto: Inquam / George Călin

UPDATE 09.20: Femeia a fost reținută

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore pentru ultraj.

„În jurul orei 22.30, polițiști din cadrul Secției 14 Poliție au fost sesizați de către cadrele Jandarmeriei Capitalei cu privire la faptul că o femeie ar fi agresat fizic un jandarm aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în zona Arestului Central din cadrul DGPMB. În fapt, la data de 18.11.2026, în jurul orei 22.00, jandarmi din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, aflați în dispozitivul de asigurare a ordinii și siguranței publice în zona Arestului Central, au procedat la legitimarea unei femei care tulbura ordinea și liniștea publică.

Întrucât aceasta a refuzat în mod repetat să se legitimeze, a manifestat un comportament agresiv și ar fi lovit unul dintre jandarmi cu pumnul în zona feței și l-ar fi mușcat de mâna stângă, provocându-i mai multe excoriații vizibile, femeia a fost condusă la sediul Secției 14 Poliție, în vederea stabilirii identității și a luării măsurilor legale care se impun.

Cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care, împreună cu polițiștii, a dispus efectuarea activităților specifice în vederea stabilirii situației de fapt și a administrării probatoriului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus măsura reținerii față de femeia în cauză, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”, a transmis Poliția Română.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, cu sprijinul polițiștilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.

Știrea inițială

Incidentele au avut loc în jurul orei 22:10.

„În jurul orei 22:10, pe timpul defluirii participanților din zona Arestului Central, o femeie a provocat tulburarea ordinii și liniștii publice prin strigăte și manifestări vocale repetate. La solicitarea forțelor de ordine, aceasta a refuzat în mod repetat să furnizeze datele necesare stabilirii identității, motiv pentru care a fost condusă la sediul Secției 14 Poliție, cu autospeciala jandarmeriei”, a transmis Jandarmeria Română.

Ulterior, femeia ar fi devenit agresivă:

„Pe timpul deplasării, persoana a devenit recalcitrantă, agresând fizic un jandarm, pe care l-a mușcat de mână și l-a lovit în zona feței, provocându-i leziuni”.

Odată ajunsă la sediul poliției, persoana a fost identificată, iar jandarmii au întocmit documentele necesare sesizării organelor de urmărire penală pentru infracțiunea de ultraj, prevăzută de articolul 257 din Codul Penal.

În plus, femeia a fost sancționată contravențional cu o amendă de 2.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică.

25 de persoane au venit la secție, să o susțină pe femeie

În exteriorul Secției 14 Poliție s-au adunat aproximativ 25 de persoane care o susțineau pe femeie.

În jurul orei 00:40, în urma unui apel la 112, la fața locului au fost trimise un echipaj de poliție și unul medical.

Ulterior, în jurul orei 02:00, femeia a solicitat asistență medicală, acuzând dureri la un genunchi. Persoana a fost transportată la Spitalul Universitar pentru investigații și îngrijiri medicale, sub escorta poliției.

De asemenea, jandarmul agresat s-a deplasat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru efectuarea examinării medico-legale.

„Precizăm că actele de sesizare au fost înaintate organelor judiciare competente, iar cercetările se desfășoară sub coordonarea procurorului competent.Jandarmeria Română condamnă orice formă de violență îndreptată împotriva personalului care își exercită atribuțiile legale și reafirmă că intervențiile structurilor sale se desfășoară cu respectarea legii și a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor”, se mai arată în comunicat.







