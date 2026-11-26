Angelina Jolie și Brad Pitt au pus capăt disputei juridice privind crama Château Miraval din Franța, la un deceniu după despărțire. Cei doi actori au anunțat miercuri, 25 noiembrie, că au ajuns la o înțelegere extrajudiciară.

Angelina Jolie și Brad Pitt Foto: Profimedia

„Am ajuns la o înțelegere extrajudiciară în interesul familiei noastre și nu vom face alte comentarii”, au transmis reprezentanții celor doi într-o declarație comună, potrivit The Guardian.

Ambele părți au cerut închiderea acțiunilor formulate una împotriva celeilalte. Condițiile înțelegerii nu au fost făcute publice. În aceeași declarație, foștii soți au precizat că eventualele comentarii atribuite unor „surse” în presă nu provin nici de la ei, nici de la persoane apropiate lor.

De la vânzarea participației la acuzații de abuz

Brad Pitt a deschis procesul în februarie 2022, după ce Angelina Jolie și-a vândut participația la cramă către Stoli Group. Actorul a susținut că fosta sa soție încălcase o înțelegere potrivit căreia niciunul nu își putea vinde participația fără acordul celuilalt.

În octombrie 2022, Jolie a formulat o cerere reconvențională în care a descris presupuse acte de abuz care, potrivit acesteia, au dus la divorț. Avocații actriței au susținut că negocierile pentru vânzarea participației sale către Pitt eșuaseră deoarece acesta îi ceruse să semneze un acord de confidențialitate.

Potrivit avocaților lui Jolie, documentul i-ar fi interzis să vorbească în afara instanței despre presupusele abuzuri fizice și emoționale ale lui Pitt asupra ei și a copiilor lor. Brad Pitt a negat acuzațiile.

Château Miraval, parte din istoria fostului cuplu

Cei doi au cumpărat o participație majoritară la Château Miraval în 2008 și s-au căsătorit acolo în 2014. Jolie a cerut divorțul în 2016, iar în 2019 ambii au fost declarați legal celibatari. Soluționarea celorlalte aspecte ale divorțului a continuat până în 2024, separat de litigiul privind crama.