Difuzarea unor imagini din interiorul locuinței lui Călin Georgescu, surprinse în timpul perchezițiilor procurorilor, a declanșat un scandal și aproape 300 de reclamații la Consiliul Național al Audiovizualului. Cazul a readus în discuție limitele interesului public și dreptul la viață privată, iar fosta membră CNA Narcisa Iorga a criticat dur prezentarea acestor imagini.

Foto: FB Narcisa Iorga

CNA a fost sesizat de aproape 300 de ori în urma unei ediții a emisiunii „Decisiv”, difuzată de Antena 3 CNN în data de 17 noiembrie, potrivit Paginademedia.ro.

Sesizările au fost formulate după ce postul de televiziune a prezentat fotografii din mai multe încăperi ale locuinței lui Călin Georgescu, precum și imagini din documentația întocmită în timpul perchezițiilor efectuate de anchetatori.

Potrivit sursei citate, reacțiile au apărut în special în mediul online, unde susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale au îndemnat publicul să depună reclamații la CNA, invocând posibile încălcări ale dreptului la viață privată.

În cadrul emisiunii au fost prezentate imagini din mai multe zone ale locuinței, inclusiv din living și din biroul utilizat pentru transmisiunile online ale lui Călin Georgescu. În fotografii apăreau, printre altele, obiecte ridicate de procurori în timpul perchezițiilor, echipamente video și elemente de mobilier.

Realizatorii emisiunii au susținut că au evitat să prezinte camerele copiilor și că anumite imagini au fost blurate sau difuzate alb-negru.

Critici privind protejarea vieții private

Printre cei care au criticat difuzarea imaginilor s-a numărat și Narcisa Iorga, fost membru al CNA, care a invocat prevederile legale referitoare la protecția vieții private.

Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta a susținut că imaginile prezentate nu justifică o excepție de la regulile privind protejarea spațiului privat.

„Ceea ce a prezentat ea nu are nicio legătură cu interesul public justificat, care ar permite difuzarea imaginilor dintr-un spațiu privat. Interioarele casei, niște telefoane și niște medii electronice de stocare nu reprezintă nicio dovadă care să justifice încălcarea dreptului la viață privată, printr-un interes public cum ar fi dovedirea unei fapte penale”, a scris Narcisa Iorga.

„Nu reprezintă un interes public justificat”

Fosta membră a CNA consideră că prezentarea unor detalii privind amenajarea locuinței nu poate fi justificată prin interes public.

„Așezarea laptopului pe birou sau faptul că pe perete, la percheziții, sunt nu știu ce tablouri, în loc de nu știu ce lumânări, care erau așezate când proprietarul își realiza videoclipurile, nu reprezintă un interes public justificat, pentru dovedirea unei infracțiuni. E o bârfă”, a afirmat aceasta.

Cristela Georgescu a povestit cum s-a trezit cu mascații în casă la percheziții: „Am fost convinsă că sunt hoții. Vorbeau în șoaptă. Mi-am făcut o cruce”

Potrivit aceleiași surse, argumentul potrivit căruia proprietarul a prezentat anterior imagini din locuința sa nu poate justifica difuzarea unor fotografii realizate de terți.

„O persoană are dreptul să difuzeze orice imagine dorește din interiorul proprietății sale. O terță parte nu poate difuza aceste imagini decât cu acordul scris prealabil al proprietarului. E simplu și clar”, a mai scris Narcisa Iorga.

Până în acest moment, CNA nu a anunțat public o decizie în legătură cu sesizările primite.

Amintim că DIICOT a efectuat pe 21 septembrie, cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, în dosarul privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, în care Călin Georgescu a fost arestat ulterior.

Fostul candidat la prezidențiale a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii au făcut percheziții,

DIICOT a făcut publice imagini de la perchezițiile efectuate la locuința lui Călin Georgescu. Filmarea surprinde momentul în care mascații sparg poarta vilei și pătrund în locuință pentru efectuarea perchezițiilor.

Cristela: „Vreau să știți modul brutal în care s-a intrat în casă”

În octombrie, după ce a fost audiată în calitate de martor, Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, a povestit cum a fost ridicat de autorități Călin Georgescu:

„Vreau să știți modul brutal în care s-a intrat în casă, peste mine și copilul meu, peste tatăl meu. Modul umilitor și traumatizant în care Călin a fost ridicat, încătușat”

Soția lui Călin Georgescu a reclamat și publicarea unor informații pe care le consideră confidențiale.

„Informații confidențiale, care nu au voie să ajungă publice înainte ca ele să apară la judecător (...) Nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată, datele noastre private au fost date peste tot”, a mai afirmat Cristela Georgescu.