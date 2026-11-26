Forțele ruse au atacat Kievul cu rachete balistice, miercuri seara târziu, lovind un centru comercial și alte două clădiri de pe malul estic al Niprului. Patru persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Atac rusesc la Kiev Foto: Shutterstock

Martori citați de agenția de presă Reuters au relatat că în oraș s-au auzit două serii de explozii puternice.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Kliciko a avertizat că atacul continuă și le-a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi.

Primarul a precizat că una dintre clădirile lovite a suferit avarii grave. Cele trei imobile se află pe malul estic al râului Nipru, care traversează capitala ucraineană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase, invocând informații ale serviciilor de informații, că forțele ruse pregătesc un nou atac major asupra Ucrainei.

Atât Ucraina, cât și Rusia neagă că ar viza obiective civile.