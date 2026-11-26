„Adevărul” le propune cititorilor o partidă de Sudoku de nivel mediu în ediția din 26 noiembrie a rubricii „Jocurile zilei”. Provocarea este disponibilă pe platforma de jocuri a publicației și poate fi accesată de pe telefon sau computer.

Provocarea zilei Foto: AI-generated illustration

Regulile pentru Sudoku de joi, 26 noiembrie, sunt cele clasice: fiecare rând, fiecare coloană și fiecare pătrat de 3×3 trebuie să conțină cifrele de la 1 la 9, fără repetiții. Jucătorii trebuie să completeze spațiile goale folosind logica și urmărind combinațiile deja prezente în grilă.

Pentru cei care preferă o altă dificultate, sunt disponibile și o variantă ușoară, și una dificilă. Fiecare cifră introdusă influențează posibilitățile de completare a celorlalte căsuțe, astfel că atenția la fiecare pas contează.

Pe lângă rolul recreativ, Sudoku este apreciat și pentru beneficiile sale cognitive. Specialiștii susțin că exercițiile de acest tip contribuie la antrenarea memoriei, îmbunătățirea concentrării și dezvoltarea gândirii analitice.

Crezi că poți găsi toate cifrele lipsă și completa corect grila? Intră în joc și acceptă provocarea zilei.

Sudoku, un exercițiu captivant

Sudoku a devenit celebru la nivel mondial la începutul anilor 2000, însă originile sale sunt mai vechi. Jocul modern a fost popularizat în Japonia, de unde și denumirea sa, care poate fi tradusă aproximativ prin expresia „cifrele trebuie să fie unice”.

Spre deosebire de problemele de matematică, Sudoku nu presupune calcule și nu necesită cunoștințe speciale. Succesul depinde exclusiv de observație, logică și capacitatea de a identifica relațiile dintre cifre. Tocmai această combinație îl transformă într-un exercițiu captivant atât pentru începători, cât și pentru jucătorii experimentați.

Rubrica „Jocurile Adevărul” oferă zilnic integrame, rebusuri și alte jocuri adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.