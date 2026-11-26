Andy Taylor, chitaristul care a contribuit la succesul trupei Duran Duran în anii ’80, a murit la vârsta de 65 de ani. Muzicianul fusese diagnosticat în 2018 cu cancer de prostată metastatic în stadiul IV și făcuse publică boala în 2022, înainte de includerea formației în Rock and Roll Hall of Fame.

Andy Taylor Foto: X

Într-o declarație transmisă publicației Variety, soția sa, Tracey, a vorbit în numele familiei despre legătura muzicianului cu cei apropiați:

„Pentru lume, Andy a fost un chitarist genial, dar pentru noi a fost cel mai minunat soț, un tată iubitor și un bunic extrem de mândru. El a fost stâlpul familiei noastre. În ciuda tuturor experiențelor incredibile pe care i le-a oferit muzica, familia a fost întotdeauna pe primul loc.”

Duran Duran i-a adus, la rândul său, un omagiu. Membrii formației au amintit de sosirea lui Taylor la Birmingham, cu o chitară și cu încredere în viitorul trupei, și au subliniat rolul interpretării sale în piesele care i-au făcut cunoscuți în întreaga lume.

De la audiția din Birmingham la succesul internațional

Născut în 1961, Taylor a crescut în Cullercoats, în nord-estul Angliei, într-o familie care lucra în industria pescuitului. A început să cânte la chitară la 11 ani și s-a alăturat Duran Duran în 1980, după ce a răspuns unui anunț publicat în revista Melody Maker și a mers la Birmingham pentru o audiție.

Au urmat single-urile „Planet Earth” și „Girls on Film”, lansate în 1981, apoi albumul „Rio”, din 1982, care a intrat în top 10 atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite. Următorul album, „Seven and the Ragged Tiger”, a ajuns pe primul loc în clasamentul britanic.

În timpul unei pauze a formației, Andy Taylor și basistul John Taylor au înființat The Power Station, alături de Robert Palmer și Tony Thompson. Piesele „Some Like It Hot” și „Get It On” au ajuns în top 10 în SUA în 1985. În același an, chitaristul a cântat cu Duran Duran la Live Aid, în Philadelphia, și a participat la înregistrarea piesei „A View to a Kill”, tema filmului cu James Bond, care a ocupat primul loc în clasamentul american.

După plecarea din Duran Duran, Taylor a urmat o carieră solo și a lucrat ca autor și producător. A revenit ulterior în formula clasică a trupei, alături de care a lansat albumul „Astronaut”, în 2004, înainte de a părăsi din nou formația în 2006. Și-a publicat memoriile, „Wild Boy: My Life in Duran Duran”, în 2008, iar mai târziu a colaborat cu trupa britanică Reef.

Andy Taylor s-a căsătorit cu Tracey Wilson în 1982. Cei doi au avut patru copii: Andrew, Georgina, Bethany și Isabella.