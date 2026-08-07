 Băiețel de 3 ani, dispărut de la o stână din Constanța. Poliția cere ajutorul populației | adevarul.ro
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Băiețel de 3 ani, dispărut de la o stână din Constanța. Poliția cere ajutorul populației

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Un băiețel de doar trei ani este căutat de polițiști, după ce a dispărut joi seară de la o stână din localitatea Corbu, județul Constanța. Autoritățile au declanșat căutările și fac apel la cetățeni să anunțe de urgență orice informație care ar putea ajuta la găsirea copilului.

FOTO: Facebook/Dobro Media
FOTO: Facebook/Dobro Media

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați în cursul nopții de joi spre vineri cu privire la plecarea voluntară a minorului Eduard Florin Bîrcău, în vârstă de 3 ani, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Conform primelor informații, copilul ar fi plecat în jurul orei 19:00 de la domiciliul său, o stână din localitatea Corbu, fără a mai reveni.

Semnalmentele băiatului sunt următoarele:

- aproximativ un metru înălțime,

- păr deschis la culoare,

- ochi căprui.

La momentul dispariției, acesta purta pantaloni scurți negri și un tricou negru.

Polițiștii îi roagă pe toți cei care au văzut copilul sau dețin informații care ar putea conduce la găsirea lui să apeleze de urgență numărul unic 112. Căutările sunt în desfășurare.

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