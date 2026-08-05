O fetiță de 3 ani a murit după ce a rămas cu capul blocat într-o jucărie. Copilul era în grija bonei

O fetiță în vârstă de 3 ani din Florida a murit în mod tragic după ce a rămas prinsă într-o bucătărie de jucărie în timp ce se afla în grija unei bone, informează autoritățile locale.

Copila, identificată de familie drept Briella, a murit pe 27 iulie, la patru zile după ce polițiștii din Boynton Beach au găsit-o inconștientă, cu capul blocat în interiorul setului de joacă, potrivit Fox News.

Polițiștii au intervenit în cartierul Meadows of Boynton Beach, în jurul orei 11:00, pe 23 iulie, după ce au primit un apel privind un copil care nu mai respira. Oamenii legii au început imediat manevrele de resuscitare, iar fetița a fost transportată de echipajele de intervenție la un spital din apropiere. Ea a rămas internată în stare critică până la deces.

Anchetatorii au stabilit că fetița de 3 ani și fratele sau sora sa se aflau în locuința bonei în momentul producerii incidentului.

Potrivit poliției din Boynton Beach, bona plecase de acasă și îi lăsase pe copii în grija soțului său. În timp ce cei mici se jucau la parter, soțul bonei se afla la etaj, coborând periodic pentru a verifica dacă sunt în regulă și pentru a le aduce gustări, au precizat anchetatorii.

La una dintre aceste verificări, bărbatul a găsit-o pe Briella cu capul blocat în bucătăria de jucărie. Acesta a reușit să o elibereze și a început imediat manevrele de prim ajutor, pe care le-a continuat până la sosirea echipajelor de urgență.

Polițiștii au declarat că fratele sau sora fetiței le-a spus anchetatorilor că mai multe jucării căzuseră în interiorul bucătăriei de jucărie. Cel mai probabil, Briella a rămas prinsă în timp ce încerca să le recupereze.

Până în prezent, autoritățile nu au formulat acuzații penale, iar ancheta este în desfășurare.

Într-o campanie GoFundMe creată după moartea Briellei, apropiații au descris-o pe fetiță drept „o lumină în viețile atât de multor oameni”.

„Avea o inimă bună, un suflet minunat și un zâmbet care putea lumina orice încăpere. A atins nenumărate vieți prin dragostea, râsetele și bunătatea sa, iar impactul pe care l-a avut nu va fi uitat niciodată”, se arată în mesajul campaniei.

Potrivit paginii de strângere de fonduri, donațiile vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare și comemorare, în timp ce familia încearcă să facă față acestei pierderi devastatoare.