Copil de 2 ani, amenințat cu moartea de tatăl său. Bărbatul avea un cutter asupra lui. Au intervenit trupele speciale

Un copil de 2 ani a fost salvat de polițiști după ce tatăl său, vizibil agitat și având un cutter asupra lui, l-a amenințat cu moartea. Cazul șocant s-a petrecut în orașul Uricani, județul Hunedoara, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească toate împrejurările.

Polițiștii au fost alertați miercuri, 5 august, după ce au primit informații că un bărbat amenință cu acte de violență un copil pe care îl ține în brațe.

„Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat amenință cu acte de violență un minor pe care-l ține în brațe, având asupra sa un obiect de tip cutter”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

La locul incidentului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS). Misiunea acestora a fost să protejeze viața copilului și să rezolve situația fără ca minorul să fie rănit.

Polițiștii au încercat să îl calmeze pe bărbat prin dialog, acesta fiind vizibil agitat. După negocieri, tatăl copilului a renunțat la gestul extrem, iar minorul a fost preluat în siguranță de oamenii legii.

Copilul a fost predat reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, iar polițiștii au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a ajuns la această situație.