 Tot mai mulți adolescenți fug de acasă. Fenomenul crește pentru al treilea an la rând | adevarul.ro
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Tot mai mulți adolescenți fug de acasă. Fenomenul crește pentru al treilea an la rând

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Numărul minorilor dați dispăruți continuă să crească în România. Conflictele din familie, influența anturajului și dorința de independență sunt printre principalele motive care îi determină pe adolescenți să plece voluntar de acasă, avertizează specialiștii.

Tot mai mulți adolescenți fug de acasă. FOTO: Arhivă
Tot mai mulți adolescenți fug de acasă. FOTO: Arhivă

Datele oficiale arată că, din iulie 2025 și până în prezent, au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări privind dispariția minorilor, cu peste 1.000 mai multe decât în perioada anterioară și cu aproximativ 500 peste nivelul de acum doi ani.

Aproximativ 60% dintre cazuri vizează copii și adolescenți care părăsesc centre de asistență sau locuințe sociale. În celelalte 40% dintre situații, minorii au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au fost văzuți a fost un membru al familiei, notează știrileprotv.ro. 

Un caz recent este cel al unei adolescente de 15 ani din județul Călărași, dată dispărută de părinți și găsită de polițiști, după opt ore de căutări, la locuința prietenului său.

Psihologii: semnalele apar cu mult înainte de dispariție

Specialiștii spun că adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani sunt cei mai expuși riscului de a fugi de acasă. Conflictele familiale, dorința de răzbunare, presiunea anturajului sau nevoia de libertate pot sta la baza unei astfel de decizii.

„Prima recomandare este comunicarea deschisă bazată pe negociere. O flexibilitate a părinților, în ceea ce privește stilul parental, în ceea ce privește petrecerea timpului liber al copiilor. Sunt niște lucruri strânse în timp, copilul dă semnale – vorbim de retragere, de izolare în cameră, refuzul unor activități care îi plăceau, schimbări bruște de dispoziție”, a explicat Mihaela Dinu, psiholog în cadrul Organizației Salvați Copiii.

Poliția nu poate localiza imediat telefonul unui minor dispărut

Reprezentanții Poliției Române atrag atenția că, în prezent, chiar dacă un copil dispărut are asupra sa un telefon mobil, autoritățile nu îl pot localiza imediat dacă nu există indicii că viața sa este în pericol.

„Sunt situații în care copiii dispar în zone izolate, cu teren greu accesibil și acolo viața lor este pusă în pericol, se confruntă cu lipsa de mâncare și în unele cazuri animale sălbatice”, a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt al IGPR.

O modificare legislativă aflată de aproape cinci ani în Parlament ar putea schimba această procedură, permițând anchetatorilor să obțină mai rapid datele necesare localizării unui copil dispărut, chiar și în lipsa unor indicii imediate că viața acestuia este în pericol.

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