Afacerist reținut după ce firma sa ar fi îngropat deșeuri. Legătura cu procurorul Gigi Ștefan

Afaceristul Constantin Uda, asociat în firma UCG Construcții Ecologice alături de fosta soție a procurorului Gigi Valentin Ștefan, a fost reținut în seara de marți, 18 august.

Potrivit Focus Press, ancheta ce îl vizează pe afacerist are legătură cu speța celor doi procurori arestați din data de 15 mai, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan.

Procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu și șantaj, fiind acuzat că ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri apropiat.

În cazul procurorului general Gigi Valentin Ștefan, anchetatorii susțin că acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, bunuri și servicii pentru a interveni pe lângă magistrați și funcționari în vederea obținerii unor soluții favorabile.

Potrivit Parchetului General, în perioada 2024 - 12 mai 2026, UCG Construcții a colectat și a valorificat deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale. Societatea mai este acuzată și că a îngropat și a ascuns deşeuri, inclusiv cele pentru care nu are autorizaţie de colectare, în perimetrul autorizat de colectare situat în judeţul Constanţa.

Procurorul a cerut instanței măsuri preventive pentru persoana juridică, timp de 60 de zile, inclusiv interzicerea anumitor acte juridice și a activităților prin care ar fi fost comisă infracțiunea.

Astfel de fapte au fost semnalate în repetate rânduri în județul Constanța, inclusiv într-un dosar privind îngroparea ilegală a unor cantități mari de deșeuri între Lumina și Năvodari.