search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a ajuns să fie condamnat primarul din Medgidia după ce a refuzat să îl mituiască cu 200.000 de euro pe procurorul Theodor Niță

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Noi detalii extrem de grave din ancheta Parchetului General care îi vizează pe procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Printre victime s-ar fi numărat și Valentin Vrabie, primarul orașului Medgidia, care ar fi refuzat să ofere 200.000 de euro sub formă de mită în schimbul unui pedepse ceva mai blânde. 

Valentin Vrabie, primar Medgidia. FOTO: Facebook
Valentin Vrabie, primar Medgidia. FOTO: Facebook

Procurorii Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor au fost arestați preventiv pentru 30 zile, fiind acuzați de inclusiv trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și cumpărare de influență, într-un presupus mecanism prin care dosarele penale ar fi fost folosite pentru obținerea de foloase materiale și influență. Din referatul de arestare întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală reiese că ar fi luat mită într-o mulțime de situații în care ar fi promis că pot interveni pentru rezolvarea unor spețe.  

Mecanismul prin care ar fi acționat cei doi procurori, în special Ștefan Gigi Valentin, ar fi fost construit în jurul influenței generate de funcția și relațiile sale din sistemul judiciar și administrativ. Acesta și-ar fi creat în timp imaginea unui om capabil să „rezolve” probleme sensibile, fie că era vorba despre dosare penale, cauze civile, sancțiuni administrative sau diverse intervenții pe lângă instituții publice. Potrivit anchetatorilor, reputația sa de procuror cu funcții importante ocupate timp îndelungat îi permitea să lase impresia că are acces direct la procurori, judecători, polițiști și alți funcționari cu putere de decizie.

În schimbul acestor intervenții sau al promisiunii unor intervenții, procurorul ar fi primit bani, bunuri sau alte beneficii. Referatul vorbește despre sume consistente și despre caracterul repetat al acestor acte, ceea ce sugerează, în viziunea anchetatorilor, nu simple episoade izolate, ci un mod constant de operare. Practic, funcția publică și relațiile instituționale ar fi fost transformate într-un instrument de obținere de avantaje personale.

Anchetatorii susțin că cei doi procurori ar fi instrumentat mai multe cauze penale în mod abuziv, folosindu-le pentru a exercita presiuni asupra unor persoane fizice, funcționari publici și firme, în scopul obținerii de contracte sau beneficii.

Condamnat după ce a refuzat să dea mită

Printre cazurile cele mai grave se numără cel al primarului din Medgidia. Valentin Vrabie a fost pus sub învinuire după ce procurorul Theodor Niță s-a sesizat din oficiu pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual. Potrivit procurorilor de la Parchetul General, edilul a fost condamnat în primă instanță la 1 an și 7 luni de închisoare cu executare, după ce ar fi refuzat să îi ofere lui Theodor Niță, sub formă de mită, suma de 200.000 de euro. Ulterior, Vrabie a fost achitat printr-o cale extraordinară de atac.

„Dosarul penal nr. 111/206/P/2020 constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ca urmare a sesizării din oficiu a procurorului Niță Teodor pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, fiind soluționat prin trimiterea în judecată a lui Vrabie Valentin, primar al mun. Medgidia, condamnat în primă instanță la pedeapsa închisorii de 1 an și 7 luni cu executare și achitat în calea extraordinară de atac a contestației în anulare. Cu privire la condamnarea primarului în primă instanță, există indicii că i-a fost pretinsă suma de 200.000 euro pentru o soluție de condamnare cu suspendare și, întrucât acesta a refuzat să ofere această sumă, a fost condamnat la o pedeapsă cu executare, așa cum i s-a comunicat că se va întâmpla în cazul neoferirii acestei sume”, se arată în referatul procurorilor de la Parchetul General.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA
stirileprotv.ro
image
Ovidiu Ștefan-Călin, elevul de 17 ani, dublu medaliat cu aur la olimpiada de științe exacte din SUA. A ajuns la NASA și a asistat la lansarea rachetei lui Elon Musk
gandul.ro
image
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
mediafax.ro
image
Pleacă Dan Șucu de la Rapid? Robert Niță, discurs manifest: „Nu va plăti la infinit mediocritatea! Doamne fereşte, să nu-şi piardă entuziasmul…”
fanatik.ro
image
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
A primit lovitura de grație: l-a despărțit de soția lui și i-a spus ”ADIO”! ”Karma. I-a făcut multe lucruri rele”
digisport.ro
image
Stelian Ogică și Paula Oana s-au căsătorit: „O iubire pe care o aleg pentru totdeauna”. Cum s-au afișat în ziua cea mare
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Mădălina a orbit înainte să se nască, după o infecţie transmisă de căpuşă. Singura ei şansă costă 11.000 €
observatornews.ro
image
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
cancan.ro
image
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Topul județelor cu cea mai scumpă apă din România. Bucureștiul, printre cele mai ieftine, cine plătește facturi duble
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, obligată să câștige cu U Cluj pentru a cuceri titlul! Oltenii, avertizați să nu aștepte ultima etapă
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision
digisport.ro
image
O stațiune din Italia a fost „luată cu asalt” de păuni. Autoritățile au solicitat intervenția „gardienilor păsărilor” pentru a ține situația sub control
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Magda Catone și noul iubit! Cu cine își împarte viața cunoscuta actriță FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ioana Dichiseanu, reacție neașteptată după momentul României la Eurovision 2026: „Rar, spre deloc, aleg să îmi expun părerea, dar acum o voi face”
actualitate.net
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
De ce rămâne podeaua lipicioasă după ce o speli cu mopul. Lucruri pe care trebuie să le eviți
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas