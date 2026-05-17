Cum a ajuns să fie condamnat primarul din Medgidia după ce a refuzat să îl mituiască cu 200.000 de euro pe procurorul Theodor Niță

Noi detalii extrem de grave din ancheta Parchetului General care îi vizează pe procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Printre victime s-ar fi numărat și Valentin Vrabie, primarul orașului Medgidia, care ar fi refuzat să ofere 200.000 de euro sub formă de mită în schimbul unui pedepse ceva mai blânde.

Procurorii Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor au fost arestați preventiv pentru 30 zile, fiind acuzați de inclusiv trafic de influență, instigare la abuz în serviciu și cumpărare de influență, într-un presupus mecanism prin care dosarele penale ar fi fost folosite pentru obținerea de foloase materiale și influență. Din referatul de arestare întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală reiese că ar fi luat mită într-o mulțime de situații în care ar fi promis că pot interveni pentru rezolvarea unor spețe.

Mecanismul prin care ar fi acționat cei doi procurori, în special Ștefan Gigi Valentin, ar fi fost construit în jurul influenței generate de funcția și relațiile sale din sistemul judiciar și administrativ. Acesta și-ar fi creat în timp imaginea unui om capabil să „rezolve” probleme sensibile, fie că era vorba despre dosare penale, cauze civile, sancțiuni administrative sau diverse intervenții pe lângă instituții publice. Potrivit anchetatorilor, reputația sa de procuror cu funcții importante ocupate timp îndelungat îi permitea să lase impresia că are acces direct la procurori, judecători, polițiști și alți funcționari cu putere de decizie.

În schimbul acestor intervenții sau al promisiunii unor intervenții, procurorul ar fi primit bani, bunuri sau alte beneficii. Referatul vorbește despre sume consistente și despre caracterul repetat al acestor acte, ceea ce sugerează, în viziunea anchetatorilor, nu simple episoade izolate, ci un mod constant de operare. Practic, funcția publică și relațiile instituționale ar fi fost transformate într-un instrument de obținere de avantaje personale.

Anchetatorii susțin că cei doi procurori ar fi instrumentat mai multe cauze penale în mod abuziv, folosindu-le pentru a exercita presiuni asupra unor persoane fizice, funcționari publici și firme, în scopul obținerii de contracte sau beneficii.

Condamnat după ce a refuzat să dea mită

Printre cazurile cele mai grave se numără cel al primarului din Medgidia. Valentin Vrabie a fost pus sub învinuire după ce procurorul Theodor Niță s-a sesizat din oficiu pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual. Potrivit procurorilor de la Parchetul General, edilul a fost condamnat în primă instanță la 1 an și 7 luni de închisoare cu executare, după ce ar fi refuzat să îi ofere lui Theodor Niță, sub formă de mită, suma de 200.000 de euro. Ulterior, Vrabie a fost achitat printr-o cale extraordinară de atac.

„Dosarul penal nr. 111/206/P/2020 constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ca urmare a sesizării din oficiu a procurorului Niță Teodor pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, fiind soluționat prin trimiterea în judecată a lui Vrabie Valentin, primar al mun. Medgidia, condamnat în primă instanță la pedeapsa închisorii de 1 an și 7 luni cu executare și achitat în calea extraordinară de atac a contestației în anulare. Cu privire la condamnarea primarului în primă instanță, există indicii că i-a fost pretinsă suma de 200.000 euro pentru o soluție de condamnare cu suspendare și, întrucât acesta a refuzat să ofere această sumă, a fost condamnat la o pedeapsă cu executare, așa cum i s-a comunicat că se va întâmpla în cazul neoferirii acestei sume”, se arată în referatul procurorilor de la Parchetul General.