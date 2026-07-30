SURSE Percheziții în Constanța în dosarul foștilor procurori Gigi Ștefan și Teodor Niță

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au desfășurat joi 11 percheziții în județul Constanța, într-o anchetă aflată în desfășurare. Descinderile au avut loc atât la locuințele unor persoane fizice, cât și la sediile unor societăți comerciale, în cadrul a două dosare penale instrumentate de Secția de urmărire penală. Potrivit unor surse, descinderile au legătură cu activitatea desfășurată în trecut de foștii procurori Gigi Ștefan și Teodor Niță.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, perchezițiile sunt efectuate de procurorii Secției de urmărire penală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

Descinderi la trei persoane și la sediile mai multor firme

Anchetatorii au pus în executare 11 mandate de percheziție în mai multe locații din județul Constanța. Activitățile vizează domiciliile a trei persoane fizice și sediile sociale ale zece persoane juridice.

„Activitățile procesuale sunt desfășurate la domiciliile a trei persoane fizice şi la sediile sociale a zece persoane juridice, în continuarea măsurilor dispuse în perioada 13-15 mai, în cadrul unui dosar penal, precum şi într-o altă cauză, ambele instrumentate de Secția de urmărire penală”, a transmis Parchetul General.

În timpul perchezițiilor sunt ridicate documente și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul investigațiilor.

Surse: ancheta are legătură cu doi foști procurori

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, descinderile au legătură cu activitatea desfășurată în trecut de foștii procurori Gigi Ștefan și Teodor Niță, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Cei doi sunt arestați preventiv într-un dosar în care sunt cercetați pentru trafic de influență și abuz în serviciu.

Procurorii urmează să stabilească dacă persoanele și societățile vizate de perchezițiile de joi au avut vreo implicare în faptele investigate.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Procurorii constănţeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt în arest preventiv

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța sunt în arest preventiv, după ce luni, 6 iulie, instanța a admis cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind prelungirea măsurii pentru încă 30 de zile. Totodată, judecătorii au respins cererile prin care aceștia au solicitat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar.

În acest dosar, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu și șantaj. Concret, anchetatorii îl acuză că ar fi intervenit pe lângă un ofițer al ISU Constanța pentru a sprijini un om de afaceri apropiat, încercând să influențeze modul în care urma să fie soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia. În acest dosar, el.

În ceea ce îl privește pe Gigi Valentin Ștefan, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ancheta vizează mai multe aspecte. Potrivit Parchetului General, în decurs de aproximativ cinci luni acesta ar fi primit în jur de 170.000 de euro, dar și diverse bunuri și servicii, în schimbul cărora ar fi promis că va interveni pe lângă magistrați, funcționari publici, polițiști și reprezentanți ai unor autorități administrative pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale și cauze administrative.