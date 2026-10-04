 A căzut 40 de metri într-o prăpastie în Făgăraș. Salvamontiștii au chemat elicopterul SMURD pentru a-l scoate din zona „La trei pași de moarte” | adevarul.ro
search
Duminică, 4 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video A căzut 40 de metri într-o prăpastie în Făgăraș. Salvamontiștii au chemat elicopterul SMURD pentru a-l scoate din zona „La trei pași de moarte”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un bărbat a fost salvat, duminică după-amiază, după ce a căzut aproximativ 40 de metri într-o prăpastie din Munții Făgăraș, în apropierea locului cunoscut sub numele „La trei pași de moarte”. Pentru ca intervenția să se desfășoare cât mai rapid, salvamontiștii au solicitat sprijinul unui elicopter SMURD, notează Sibiu Independent.

image
Foto: Sibiu Independent

Echipa Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac a ajuns la victimă pentru a-i acorda primul ajutor și pentru a pregăti evacuarea acesteia. Accesul dificil în zona accidentului a determinat salvatorii să ceară intervenția unui elicopter SMURD din Brașov.

Planul de intervenție a presupus inserarea unui salvator montan prin troliere, pentru ca acesta să poată ajunge rapid la bărbatul căzut în prăpastie.

Ulterior, medicul și asistenta aflați la bordul elicopterului au ajuns la victimă și au evaluat starea acesteia. Potrivit Salvamont Sibiu, bărbatul era stabil în momentul în care a fost găsit.

„Victima este stabilă, a fost inserat medicul și asistentul de pe echipajul elicopterului. Se pregătește extragerea lui prin troliere și transportul acestuia la Bâlea Lac unde se vor efectua mai multe investigații medicale”, au transmis reprezentanții Salvamont Sibiu.

După extragerea din zona accidentului, bărbatul urma să fie transportat la Bâlea Lac, unde medicii urmau să efectueze investigații suplimentare pentru a stabili dacă a suferit leziuni în urma căderii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite
digi24.ro
image
Al doilea cutremur înregistrat duminică în România. De data aceasta a avut o magnitudine mai mare
stirileprotv.ro
image
Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat
gandul.ro
image
ATENȚIE, șoferi! România, traversată de transporturi AGABARITICE de până la 130 de tone. Traseele pe care circulă
mediafax.ro
image
„Hagi – selecționerul României, un proiect depresiv!”. Explicațiile dezastrului total din Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
Orașul roman cu mii de locuitori își dezvăluie comorile la Alba Iulia. Moneda emisă de împăratul uzurpator care a domnit două luni: „Foarte rar găsești așa ceva”
libertatea.ro
image
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa cauzată de eliminarea lui Drăgușin
digisport.ro
image
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au căsătorit! Ce rochie a îmbrăcat soția fostului atacant
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Meseria pe care nu o vrea nimeni şi pentru care nu trebuie să ştii nimic. Salariul ajunge şi la 40.000 € pe an
observatornews.ro
image
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
cancan.ro
image
Ajutor la pensie în 2026. Ministerul muncii anunță cine primește până la 1.000 de lei în plus la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
prosport.ro
image
Unde s-au ieftinit apartamentele în România. Este singurul mare oraș în care prețurile au scăzut
playtech.ro
image
E gata! Nicușor Stanciu revine în SuperLiga României: “Am vorbit cu el! Alege liniștea”
fanatik.ro
image
Autostrada până la Pașcani, gata cu un an și jumătate întârziere. Explicația Pro Infrastructura: „Umbrărescu nu a avut capacitate”
ziare.com
image
Dan Șucu a rupt tăcerea, în Gazzetta dello Sport, după ce dosarul său de la Securitate a fost făcut public
digisport.ro
image
Andreea Bălan, mesaj cu subînțeles? „Știi când o conexiune e reală sau când ceva nu e în regulă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație! Unul dintre aceștia 5 ar putea fi noul premier al României
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Andreea Bălan, mesaj cu subînțeles? „Știi când o conexiune e reală sau când ceva nu e în regulă”
click.ro
image
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au căsătorit! Ce rochie a îmbrăcat soția fostului atacant
click.ro
image
Ionel Haiduc a murit. Dan Negru, mesaj emoționant despre colegul de clasă al lui Florin Piersic
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Regina Mette Marit și Regele Haakon la nunta lor profimedia 0069160664 jpg
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Este pregătită Teo Trandafir să devină bunică? Ce răspuns a dat când a fost întrebată
image
Andreea Bălan, mesaj cu subînțeles? „Știi când o conexiune e reală sau când ceva nu e în regulă”

OK! Magazine

image
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare