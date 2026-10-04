Un bărbat a fost salvat, duminică după-amiază, după ce a căzut aproximativ 40 de metri într-o prăpastie din Munții Făgăraș, în apropierea locului cunoscut sub numele „La trei pași de moarte”. Pentru ca intervenția să se desfășoare cât mai rapid, salvamontiștii au solicitat sprijinul unui elicopter SMURD, notează Sibiu Independent.

Foto: Sibiu Independent

Echipa Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac a ajuns la victimă pentru a-i acorda primul ajutor și pentru a pregăti evacuarea acesteia. Accesul dificil în zona accidentului a determinat salvatorii să ceară intervenția unui elicopter SMURD din Brașov.

Planul de intervenție a presupus inserarea unui salvator montan prin troliere, pentru ca acesta să poată ajunge rapid la bărbatul căzut în prăpastie.

Ulterior, medicul și asistenta aflați la bordul elicopterului au ajuns la victimă și au evaluat starea acesteia. Potrivit Salvamont Sibiu, bărbatul era stabil în momentul în care a fost găsit.

„Victima este stabilă, a fost inserat medicul și asistentul de pe echipajul elicopterului. Se pregătește extragerea lui prin troliere și transportul acestuia la Bâlea Lac unde se vor efectua mai multe investigații medicale”, au transmis reprezentanții Salvamont Sibiu.

După extragerea din zona accidentului, bărbatul urma să fie transportat la Bâlea Lac, unde medicii urmau să efectueze investigații suplimentare pentru a stabili dacă a suferit leziuni în urma căderii.