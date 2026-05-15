Filiera Horia Constantinescu din dosarul procurorilor corupți. Cum ar fi fost „grăbită” o anchetă, la cererea șefului OPC Constanța

Procurorul Gigi Valentin Ștefan, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este acuzat de procurorii PÎCCJ că ar fi intervenit ilegal pentru urgentarea unui dosar penal la solicitarea șefului CJPC Constanța, Horia Constantinescu. Potrivit referatului de arestare, magistratul — suspectat și de luare de mită în valoare de 170.000 de euro în alte spețe — ar fi uzat de influența funcției sale pentru a grăbi procedurile judiciare, caracterizând-o pe procuroarea de caz drept „serioasă, dar înceată”.

Procurorul Gigi Ștefan Valentin, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este vizat de acuzații potrivit cărora ar fi intervenit pentru accelerarea soluționării unui dosar penal, la solicitarea președintelui Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.

Potrivit stenogramelor din anchetă, la data de 15 aprilie 2026, procurorul ar fi discutat cu acesta despre un dosar care viza mutarea sa la OPC Ialomița, promițând că va facilita contactul cu procurorul de caz și că va transmite solicitarea de urgentare a procedurilor. În cadrul discuției, magistratul ar fi caracterizat-o pe procuroarea responsabilă drept „serioasă, dar înceată”, sugerând că va interveni pentru accelerarea activităților de urmărire penală.

A doua zi, potrivit acelorași surse, avocatul indicat de Horia Constantinescu s-a prezentat la biroul procurorului, iar Gigi Ștefan Valentin ar fi confirmat că a discutat deja cu procuroarea de caz și că a solicitat „să urgenteze puțin” soluționarea dosarului.

Anchetatorii susțin că aceste demersuri ridică suspiciuni privind posibila folosire a influenței funcției de procuror pentru accelerarea unor proceduri judiciare în afara cadrului legal, în contextul unor relații instituționale și intervenții informale în dosare aflate în lucru.

„La data de 15 aprilie 2026, în intervalul orar 08:46 -09:02, ca urmare a solicitării lui Horia Constantinescu (președintele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța) de a urgenta activitățile de urmărire penală într-un dosar care avea ca obiect mutarea sa la OPC Ialomița, procurorul îi promite acestuia că îl va primi pe avocatul său Lisievici și că îl va trimite la procuroarea de caz, Camelia Contoros, pe care o descrie drept „serioasă, dar înceată”, menționând că va discuta cu aceasta. Ulterior, în data de 16 aprilie 2026, avocatul Lisievici se prezintă la birou, iar procurorul își îndeplinește promisiunea făcută lui Horia Constantinescu, precizând chiar că a vorbit cu procuroarea „să urgenteze puțin”, se arată în referatul de arestare.

Potrivit procurorilor PÎCCJ, Gigi Valentin Ştefan, acuzat de trafic de influenţă şi trafic de influenţă în formă continuată, ar fi primit 170.000 de euro de la mai multe persoane pentru a interveni în dosare penale sau procese civile, inclusiv într-o speţă privind redobândirea unui permis de conducere.