Ploile torențiale care afectează estul Spaniei au provocat două decese în Catalonia și au determinat autoritățile să emită avertizări privind riscul de inundații și revărsări ale râurilor. Barcelona și localitățile din împrejurimi sunt printre zonele afectate de vremea severă.

Două persoane au murit în Catalonia. Foto: X / @volcaholic1

Una dintre victime a murit după prăbușirea unui zid într-un camping din Tordera, în provincia Barcelona. O altă persoană și-a pierdut viața într-un garaj inundat din Montornès del Vallès. Autoritățile au anunțat și dispariția unei persoane, relatează Reuters.

„Se pare că avem două victime, precum şi cel puţin o persoană dispărută”, a declarat David Borrell, șeful pompierilor din Catalonia.

Peste 100 de litri de apă pe metru pătrat

Agenția meteorologică spaniolă AEMET a avertizat că situația rămâne extrem de periculoasă în anumite zone din provinciile Barcelona și Girona. În timpul nopții, în mai multe localități s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat.

Echipajele de intervenție au fost chemate să îi ajute pe oamenii rămași blocați în mașini din cauza străzilor inundate, inclusiv în Granollers, la nord de Barcelona.

Protecția Civilă a transmis un mesaj de avertizare pe telefoanele locuitorilor din apropierea râului Besòs, unde exista risc de revărsare. Oamenilor li s-a cerut să se retragă la etajele superioare ale locuințelor dacă nivelul apei crește.

Autoritățile au recomandat populației din zonele vizate să rămână acasă și au anulat mai multe evenimente publice.

O altă victimă în Castilia-La Mancha

Furtuna a făcut o victimă și în Castilia-La Mancha. O femeie în vârstă de 102 ani a murit sâmbătă după ce a fost luată de ape într-o localitate din această regiune din sud-estul Spaniei, notează Reuters.

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Trupul vârstnicei a fost găsit de pompieri în casa ei din Madrigueras, unde apa crescuse la peste 1 metru. Autoritățile din orașul spaniol amintit, care are circa 4.800 de locuitori, au precizate că peste Madrigueras au căzut 142 de litri de precipitații pe metru pătrat, informează Mediafax.

Decesul a fost raportat separat de cele două victime din Catalonia, în contextul aceluiași episod de vreme severă care afectează estul țării.

MAE, avertizare pentru românii aflați în Spania

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania să urmărească permanent alertele autorităților locale și informațiile meteorologice.

MAE a transmis o atenționare privind codul roșu de precipitații abundente în provinciile Valencia și Castellón, emis de AEMET pentru zilele de 1 și 2 octombrie.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație de urgență pot solicita asistență consulară la numărul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă și consultarea informațiilor publicate de AEMET, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”.

Vremea severă continuă în estul Spaniei

Potrivit AEMET, episodul meteorologic este caracterizat prin averse și furtuni foarte puternice și persistente și afectează estul Spaniei de mai multe zile.

Președintele Cataloniei, Salvador Illa, le-a cerut oamenilor să manifeste prudență și să respecte indicațiile serviciilor de urgență.

„Este necesar să dăm dovadă de cea mai mare prudență și să urmăm indicațiile serviciilor de urgență”, a transmis acesta.