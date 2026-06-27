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Video Dosarul șpăgilor din Justiție se extinde. Directorul OJFIR Constanța, reținut de procurori în cazul procurorilor Niță și Ștefan

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Dumitru Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Constanța, a fost reținut vineri, 26 iunie, pentru 24 de ore, pentru cumpărare de influență, după audierea la Parchetul General în dosarul în care sunt cercetați și procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat reținerea unui bărbat acuzat că ar fi oferit 110.000 de euro unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în schimbul unor intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative sau profesionale.

Potrivit Constanta INFO, este vorba de Dumitru Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Constanța,

Potrivit comunicatului PÎCCJ, suspectul a fost reținut vineri, fiind acuzat de patru acte materiale de cumpărare de influență.  

Cazul este conex dosarului în care doi procurori constănțeni sunt cercetați pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, iar faptele ar fi avut loc chiar în birourile parchetului.

Marius Iacob, Learciu ar fi alimentat în mod repetat cu bani un dulap din biroul procurorului Gigi Valentin Ștefan, în schimbul unor intervenții în dosare sau situații în care fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța avea interese direct

 „În perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, respectiv în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie şi 27 aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, inculpatul a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro şi bunuri unui procuror, care, în prealabil, s-a prevalat de influenţa reală şi autoritatea conferite de funcţia deţinută şi a lăsat impresia că are influenţă asupra unor funcţionari publici din cadrul unor instituţii sau autorităţi publice ori asupra altor persoane cu atribuţii decizionale, în scopul de a-l determina pe magistratul procuror să-şi exercite influenţa, direct sau în mod mediat, asupra acestora”, se arată în comunicatul PÎCCJ.

Referatul cu propunerea de arestare preventivă a fost înaintat judecătorului de drepturi și libertăți de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Referatul cu propunere de arestare preventivă descrie mai multe momente surprinse în înregistrări ambientale. Pe 20 aprilie 2026, Learciu i-ar fi înmânat procurorului două teancuri de bani, pe care le-a pus direct în dulapul mic din biroul acestuia. O săptămână mai târziu, pe 27 aprilie, scena s-ar fi repetat, Learciu spunând: „am zis să nu înceapă săptămâna…”, relatează Constanța Info.

Prima plată documentată datează din 12 decembrie 2025, când acesta i-ar fi adus procurorului o pungă de cadou din care, după plecarea vizitatorului, Gigi Valentin Ștefan ar fi scos mai multe teancuri de bani.

Un dosar cu ramificații extinse

Ancheta are o structură amplă. Procurorul Gigi Valentin Ștefan este cercetat pentru trafic de influență și trafic de influență în formă continuată, iar procurorul Teodor Niță, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, Learciu apela frecvent la procurorul Ștefan pentru intervenții variate: recuperarea permisului de conducere, verificări în dosare penale, facilitarea accesului la demnitari sau sprijin în proiecte economice, inclusiv într-un proiect de parc eolian. Discuțiile interceptate indică legături și cu oficiali din Galați, Tulcea și ANRE.

La 14 mai 2026, când a fost informat că are calitatea de suspect, Learciu a declarat că nu recunoaște faptele. 

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