Performanță la 17 ani: Pilotul Cristofor Cosma s-a clasat pe locul 3 la Formula Trophy Malaysia. Cursa s-a desfășurat înainte de MP al Bahrainului

La doar 17 ani, David Cosma Cristofor a obținut o clasare pe podium în Formula Trophy Malaysia, unde a terminat competiția pe poziția a treia. Evenimentul s-a desfășurat la Sepang, înaintea Marelui Premiu al Bahrainului din Formula 1.

Cosma Cristofor, pe podium în Formula Trophy Malaysia Foto: Getty

A obținut locul 3 în Formula Trophy Malaysia

Reprezentant al României și al echipei Evans GP, Cristofor a reușit să urce pe podium într-o competiție dedicată unora dintre cei mai promițători piloți. Festivitatea a avut loc chiar înaintea cursei de Formula 1, disputate pe circuitul malaezian.

Formula Trophy Malaysia reprezintă o competiție dedicată tinerilor piloți și face parte din categoria Formula 4, una dintre primele trepte ale carierei în cursele de monoposturi. Seria le oferă juniorilor posibilitatea de a acumula experiență înainte de ascensiunea către categoriile superioare ale motorsportului.

Cosma Cristofor, cel mai important nume din echipa Evans GP

Pilotul român în vârstă de 17 ani ocupă locul al patrulea în clasamentul Campionatului Italian de Formula 4, alături de Prema Racing, și are deja șapte clasări pe podium. De asemenea, el a obținut două podiumuri în UAE4, competiție pe care a încheiat-o pe locul al cincilea, conform feederseries.net.

Cristofor face parte din echipa Evans GP Foto: Getty

„Mândru că am putut reprezenta România aici, la Sepang!”

Performanța de la Sepang reprezintă un nou pas în cariera tânărului pilot, care își propune să ajungă în elita motorsportului internațional și, în timp, să facă pasul către Formula 1.

„Sunt foarte fericit pentru reușita din Malaysia și mândru că am putut reprezenta România aici, la Sepang. Le mulțumesc celor de la Evans GP și tuturor celor care mă susțin pentru această oportunitate. Este un rezultat important pentru mine și un pas înainte în drumul către Formula 1!”, a declarat David Cosma Cristofor, la finalul cursei.

S-a urcat într-un kart la 6 ani

Drumul lui David Cosma Cristofor în motorsport a început încă din copilărie. Născut la București, pe 5 februarie 2009, pilotul român s-a urcat pentru prima dată într-un kart la doar șase ani, iar câțiva ani mai târziu a făcut pasul către competițiile de monoposturi.

Sezonul 2026 i-a adus noi experiențe internaționale. Alături de PREMA Racing, a concurat în UAE4, la Dubai, Abu Dhabi și Qatar, unde a reușit să obțină două clasări pe podium și să încheie campionatul pe poziția a cincea.

Cosma Cristofor, locul #3 în Formula Trophy Malaysia Foto: Getty

În prezent, David concurează în Campionatul Italian de Formula 4, tot sub culorile PREMA Racing. Competiția este considerată una dintre cele mai puternice serii de Formula 4 și reprezintă o etapă importantă pentru piloții care își doresc să avanseze către Formula 3, Formula 2 și, în cele din urmă, Formula 1.

Recent, tânărul pilot român a făcut și un pas important în afara circuitului, prin semnarea unui parteneriat cu ProRacing Academy. Proiectul a fost fondat de fostul pilot de Formula 1 Giancarlo Fisichella și Marco Ciocci, iar colaborarea îi oferă lui David acces la mentorat, experiență și sprijin specializat pentru dezvoltarea carierei sale în motorsport.