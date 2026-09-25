Examenul de admitere la liceu a fost anulat. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan

Președintele României a promulgat vineri, 25 septembrie, legea prin care este eliminată, pentru perioada următoare, posibilitatea liceelor de a organiza un examen propriu de admitere, separat de Evaluarea Națională. Prevederea urma să se aplice începând cu anul școlar 2026-2027.

Elevi care susțin un examen Foto: Shuterstock

Actul normativ promulgat modifică prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și împiedică aplicarea articolului 101, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, odată cu începutul noului an școlar.

Potrivit prevederii eliminate, liceele ar fi putut organiza propriul concurs de admitere pentru cel mult 50% din numărul total de locuri disponibile, după susținerea Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII-a. Examenul ar fi fost, astfel, o probă suplimentară față de Evaluarea Națională, relatează Agerpres.

Schimbarea legislativă a fost decisă în Parlament. Plenul Senatului a adoptat, pe 8 septembrie, proiectul prin care articolul 101 din Legea 198/2023 este abrogat, cu aplicare pentru anul școlar 2026-2027.

Prin promulgarea legii de către președinte, examenul separat de admitere la liceu nu va mai fi organizat în forma prevăzută de legislația care a intrat în vigoare la începutul lunii septembrie.

Ministerul Educației urmează să stabilească printr-un nou ordin metodologia aplicabilă pentru admiterea la liceu și pentru Evaluarea Națională, în urma modificărilor legislative.

Când vor fi introduse din nou testele

Actul normativ modifică și articolul 248, alineatul (4), din Legea învățământului preuniversitar. Potrivit noilor prevederi, aplicarea actualelor dispoziții privind admiterea la liceu și Evaluarea Națională este prorogată.

Practic, noile forme de admitere și evaluare nu vor fi aplicate generației care este acum în clasa a VIII-a și nici elevilor care au început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.

Aceste prevederi urmează să se aplice după ce generația de elevi care a început clasa a V-a în 2025-2026 va ajunge în clasa a VIII-a și va susține examenele de final de gimnaziu.

Până atunci, admiterea la liceu se va desfășura potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Educației, fără examenul suplimentar organizat de licee pentru până la 50% dintre locuri.