O expoziție cu modele LEGO se va transforma, în câteva zile, într-o oportunitate pentru alți copii de a construi roboți din astfel de piese. Zeci de elevi din cadrul Colegiului Național „Radu Greceanu” din Slatina au muncit pentru a pune la cale o expoziție de modele LEGO pe care cu siguranță pasionații acestui joc și-ar dori să o vadă.

Expoziția a fost deschisă luni, 21 septembrie 2026, la Centrul Cultural „Eugen Ionescu” din mijlocul orașului, o sală nefolosită de câțiva ani devenind locul ideal în care copiii să descopere ce pot să facă din piese LEGO. Va putea fi vizionată timp de trei zile - marți, miercuri și joi - iar voluntari din cadrul liceului, membri ai echipei de robotică EngiNeerds, le vor arăta doritorilor că pot construi din pese LEGO atât modele clasice, cât și roboți funcționali.

Expoziția LEGO va fi deschisă timp de trei zile Foto: Alina Mitran

Modelele expuse sunt din colecția a zece elevi, foști elevi și chiar părinți ai acestora, iar dintre persoanele care au văzut până acum expoziția au fost și opinii potrivit cărora aceasta este o bună oportunitate de a vedea cum au evoluat seriile, cât de vaste sunt colecțiile altor pasionați, ce au reușit să facă artiștii LEGO din piese care educă răbdarea și stimulează creativitatea. Pot fi admirate de la modele simple la construcții LEGO alternative, de la diorame (scene complexe sau peisaje detaliate) la machete sau arhitectură în miniatură, structurile din blocuri interconectabile stârnind imaginația într-un mod care ajută inclusiv învățarea, după cum au menționat consilierii școlari.

De unde ideea expoziției

Profesoara Aurora Szocs, psiholog, consilier școlar în cadrul Colegului Național „Radu Greceanu”, a explicat că ideea expoziției de modele LEGO a apărut atunci când elevii și profesorii au avut de răspuns unei întrebări în aparență simple: ce reprezintă mai bine liceul, poate fi implementat cu fonduri minime sau chiar fără bani și, în schimb, poate genera fonduri care să ajute alți copii și tineri defavorizați, proiectul caritabil fiind o probă în cadrul „Olimpiadei liceelor”, competiția aflată în desfășurare chiar în această perioadă.

Expoziția LEGO va fi deschisă timp de trei zile Foto: Alina Mitran

„Ne-am gândit să punem în valoare cam ce avem noi mai bun în Greceanu: partea de robotică, partea de creativitate, partea de deschidere, partea de inovație. Asta învățăm și la școală: să fie deschiși spre alte orizonturi, pentru că acest joc asta înseamnă”, a spus Szocs.

Expoziția LEGO va fi deschisă timp de trei zile Foto: Alina Mitran

Banii care vor fi strânși în cele trei zile – elevii au stabilit un cost de 10 lei pentru un bilet – vor fi folosiți pentru a cumpăra seturi de piese interconectabile pentru Centrul de zi „Amicii” în care ajung elevi din familii defavorizate.

Modelele pe care le porți unde te poartă viața

Adolescenții și tinerii care și-au expus modelele din colecții au mărturisit că această pasiune are un loc special în viața lor. Luca Szocs și-a luat o bună parte din colecție la București, atunci când plecat la facultate, și a continuat să o extindă. A fost un mod de a face din noua locuință „acasă”. Pentru expoziție le-a împachetat cu grijă, pe unele le-a refăcut, și a făcut drumul invers cu ele, aducându-le acum la Slatina pentru a le arăta și altor pasionați. Pe cel mai scump și l-a cumpărat din primul salariu încasat.

„Îmi amintesc de o întâmplare. Cred că aveau băieții cam 10 ani (Luca) și 6 ani (Matei), era o perioadă în care toată lumea le spunea că nu există Moș Crăciun, că sunt de fapt părinții cei care aduc cadourile. Și am făcut efortul și i-am luat o mașină Lego pe care și-o dorea de foarte mult timp. Când a văzut-o, a zis există Moș Crăciun. «Voi nu ați fi atât de nebuni să dați atâția bani ca să îmi cumpărați mașina asta», ne-a spus. Chiar a luat-o ca pe o minune atunci și a stat vreo două zile până a construit-o. Mie îmi place privirea copiilor și emoția pe care o trăiesc în momentul în care deschid o cutie de Lego. Pentru că se deschide o întreagă lume în momentul în care deschid cutia aia și văd ce e acolo”, a mai spus Aurora Szocs.

Expoziția LEGO va fi deschisă timp de trei zile Foto: Alina Mitran

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Matei Szocs a venit și el cu multe seturi în expoziție. Pe multe le-a reconstruit special, în timp adunându-se atât de multe încât spațiul din locuință nu i-a mai permis să le expună. „Sper să le admire copiii și să îi inspire în continuare. Nu știu câte am, nu le-am numărat niciodată. Cel mai scump este peste 3.000 lei, este mașina expusă, Ferrari-ul”, a precizat Matei. Pasiunea nu s-a stins, doar că în această perioadă îi rezervă mai puțin timp. Este elev în clasa a XI-a și pregătirea pentru Bac și pentru admiterea la facultate nu-i mai dă răgaz.

„Construind mă destresez”

Andra Ivana a venit de asemenea cu piese importante din colecție. Ba chiar și-a convins și tatăl să-și expună propriile creații LEGO.

„E pur și simplu o pasiune foarte, așa, stress-relieving. Cel mai scump este pisica, dacă îmi amintesc bine am dat 800 de lei pe set. Mai economisesc din banii primiți, îmi dau și părinții”, a spus Andra.

În familia sa nu doar copiii sunt pasionați de LEGO, ci și părinții. De fapt adulții le-au transmis pasiunea. „O parte din colecție este și a tatălui meu, cele mai mari mașini, expuse acolo, în spate, sunt ale lui”, a mai spus Andra.

„Fac asta de la vârsta de 5 ani”

Alex Duca are, cel mai probabil, cele mai multe modele în expoziție, însă nu sunt nici pe departe toate din colecție. Este și el elev tot în clasa a XII-a, iar pasiunea pentru a construi cu piese interconectabile o are de la 5 ani.

Expoziția LEGO va fi deschisă timp de trei zile Foto: Alina Mitran

„Cred că am peste 400 de seturi, sau obiecte de colecție le-aș putea spune, pentru că mai sunt și figurine separate, și polybag-uri și tot felul de iteme. Fac asta de la vârsta de 5 ani, de când am descoperit seturile LEGO Hero Factory, acestea fiind niște seturi care sunt, practic, roboții cu piese mari și piese tehnic”, a explicat Alex, înainte de a fi întrerupt de un adolescent extrem de curios să afle detalii despre anumite modele. S-a pornit între cei doi o discuție greu de înțeles de către cei din afara lumii LEGO, despre piese, despre unde pot fi urmărite serialele dedicate, despre ultimele apariții, despre întâmplările eroilor favoriți etc.

Un exercițiu pentru oameni mari

Theodora Țecu, psiholog, șefa Centrului Județean de Resurse ș Asistență Educațională Olt, le-a lansat adulților prezenți la deschiderea expoziției o provocare – să-și amintească jucăria cu care le plăcea cel mai mult să se joace în copilărie –, explicându-le că jocul și joaca sunt elemente care îi ajută pe copii să cunoască lumea și să-și dezvolte abilități pentru rezolvarea de probleme. „Îi ajută să se concentreze, îi ajută să rezolve probleme, inclusiv capacitatea de creativitate, spre exemplu, este dezvoltată odată cu rezolvarea acestor puzzle-uri, acestor piese puse cap la cap. Nu este simplu, evident, și cred că suntem cu toții de acord că este impresionantă activitatea aceasta. Și rezultatul, bineînțeles. (...) Avem aici foarte multe exemple, de la clădiri celebre la nave spațiale, mașini, flori și așa mai departe, inclusiv orașe întregi. Ne solicită destul de mult creativitatea și iată că inclusiv știința și literatura de specialitate susțin această idee, faptul că jocurile și creațiile acestea consolidează multe capacități care au bazele în copilărie”, a explicat Țecu.

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„Așa cum adulții își iau haine, copiii își cumpără de ziua lor jocuri”

Mintea unui copil care construiește, fie după instrucțiuni, fie ghidat de propria imaginație, se deschide, explică și psihologul Aurora Szocs.

Expoziția LEGO va fi deschisă timp de trei zile Foto: Alina Mitran

„Foarte mulți dintre copii își iau un set Lego cu ocazia anumitor aniversări, anumitor evenimente din viață. Așa cum adulții își iau haine sau altceva, ei își iau Lego. Și își ajută foarte mult memoria, în sensul că privind acele modele își aduc aminte: eu am făcut mașina aia când am împlinit nu știu câți ani. Fac conexiuni. Se dezvoltă foarte mult creativitatea, se dezvoltă foarte mult vederea spațială, se dezvoltă foarte mult tot ceea ce înseamnă răbdare. Iar răbdarea este de bază. Să stai să faci același lucru ore în șir, 8 ore, 3 zile, e migălos. Atenția la detaliu se dezvoltă foarte bine, în sensul estetic, pentru că trebuie să iasă. Partea de gândire convergentă, gândire divergentă, pentru că sunt multe piese mici care trebuie puse laolaltă să iasă ceva. Rezolvarea de probleme, pentru că ai o problemă dacă îți dispare o piesă, trebuie să o înlocuiești cu altceva. Pasiunea și grija pentru un obiect, pentru ceva al tău. Este al tău și trebuie să ai grijă de el, pentru că ele sunt foarte fragile. Îți educă inclusiv partea aceasta de rezistență la frustrare. Pentru că, uneori, când nu îți iese, îți vine să dai cu ele, dar știi că dacă le-ai făcut zob nu mai poți să le mai pui la loc”, a explicat psihologul.

Expoziția LEGO va fi deschisă timp de trei zile Foto: Alina Mitran

Deși pare greu, astfel de jocuri îi pot, în cele din urmă, cuceri și pe cei mai nerăbdători dintre copii. Sunt în acest sens seturi pentru începători, mai ușor de realizat, fiind un bun mijloc de a le educa răbdarea, a mai indicat Szocs.