Incendiul care a cuprins un restaurant în Cluj-Napoca, în iulie, a fost provocat intenționat. Explicațiile autorităților

Polițiștii clujeni au stabilit că restaurantul care a ars în municipiu, în iulie, a fost incendiat intenționat. Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodărească și la acoperișul a două case, nefiind înregistrate victime.

Incidentul a avut loc pe 1 iulie, iar, potrivit Radio România Cluj, s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, la acoperișul unui local și două anexe gospodărești.

De asemenea, a fost cuprinsă de flăcări o suprafață considerabilă acoperită de vegetație uscată, accesul pompierilor fiind îngreunat de terenul accidentat. Incendiul a fost localizat, iar pompierii au reușit protejarea a două case de locuit.

Progresiv, la fața locului, au fost trimise în total 9 autospeciale cu apă și spumă, 2 autoscări și motociclistul SMURD. Nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Pagubele sunt de sute de mii de euro, susține proprietarul restaurantului.

Ulterior, polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere. Anchetatorii de la ISU au stabilit că focul a fost pus intenționat în acea magazie de lângă restaurant, scrie ProTV.

Andrei Biriș, ofițer specialist ISU Cluj: „S-a constatat faptul acțiunii intenționate, incendiul a fost provocat de o flacără folosită pentru aprinderea unor materiale combustibile.”

Karzoon Carin, proprietar restaurant: „Noi am fost victime colaterale. Când am văzut flăcările de vreo șapte metri acolo, am fugit la noi în pod, n-am mai putut să stingem nimic, am evacuat toți oamenii de pe terasă, personalul. A fost o pagubă destul de mare... extrem de mare, nu destul de mare. E vorba de câteva sute de mii.”