search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Incendiu puternic la un depozit de legume-fructe din Suceava. Cauza izbucnirii, potrivit autorităților

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O hală de depozitare legume-fructe din localitatea Rotopăneşti, județul Suceava, a fost cuprinsă de un incendiu miercuri noapte, 15 octombrie.

FOTO: Captură video Facebook Suceava Fail
FOTO: Captură video Facebook Suceava Fail

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari şi civili, cu şase autospeciale.

„A ars o hală multifuncţională, construită din chirpici, cu învelitoare din tablă, cu o prelungire din panouri tip sandwich, pe o suprafaţă totală de aproximativ 200 mp. Au mai ars diverse bunuri depozitate în interior. Incendiul este lichidat şi se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative. Au fost salvate un depozit de cauciucuri şi un adăpost de animale”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.

Sursă video: Facebook Suceava Fail

Suceava

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
stirileprotv.ro
image
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
fanatik.ro
image
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
observatornews.ro
image
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Pe față! Cum a fost numit Cosmin Olăroiu în Emirate, după ce a ratat calificarea directă la Mondial
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Locuințe la prețuri accesibile. Anunțul lui Nicușor Dan după discuția cu președintele Consiliului European
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte jpeg
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”