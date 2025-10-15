Video Incendiu puternic la un depozit de legume-fructe din Suceava. Cauza izbucnirii, potrivit autorităților

O hală de depozitare legume-fructe din localitatea Rotopăneşti, județul Suceava, a fost cuprinsă de un incendiu miercuri noapte, 15 octombrie.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari şi civili, cu şase autospeciale.

„A ars o hală multifuncţională, construită din chirpici, cu învelitoare din tablă, cu o prelungire din panouri tip sandwich, pe o suprafaţă totală de aproximativ 200 mp. Au mai ars diverse bunuri depozitate în interior. Incendiul este lichidat şi se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative. Au fost salvate un depozit de cauciucuri şi un adăpost de animale”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.

Sursă video: Facebook Suceava Fail