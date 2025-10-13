Tragedie în Sălaj: Un copil de 5 ani, găsit mort după un incendiu

Un copil de cinci ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit la o locuință improvizată din localitatea Crișeni, județul Sălaj. Mama copilului a suferit un atac de panică, iar un adolescent de 16 ani a fost rănit, suferind arsuri la mâini.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj, incendiul a pornit în noaptea de duminică spre luni, la ora 03:16, la o construcție de locuit improvizată. Pompierii din cadrul Detașamentului Zalău au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Potrivit publicației locale, Monitorul de Sălaj, la sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră întreaga construcție, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Din nefericire, în interiorul locuinței a fost găsit decedat copilul de aproximativ cinci ani.

Victimele au fost asistate medical

Mama copilului a suferit un atac de panică și a primit asistență medicală la fața locului. Adolescentul de 16 ani, care a suferit arsuri pe mâini, pe aproximativ 1% din suprafața corpului, a fost predat echipajului de terapie intensivă mobilă și transportat la Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Cauza probabilă a incendiului

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită de autorități ca fiind amplasarea necorespunzătoare a unui coș sau burlan de fum, neprotejat termic față de materiale combustibile.

În urma tragediei, locuința improvizată și bunurile din interior au fost distruse complet.