O badantă română a murit în Italia într-un incendiu, împreună cu bătrânul de care avea grijă

Românca și bătrânul de care avea grijă ar fi încercat să se salveze, dar nu au reușit. Incendiul ar fi fost provocat de o pătură electrică.

Florentina Trandafir, o româncă de 44 de ani, a murit luni, în Puglia, în sudul Italiei, după ce apartamentul în care locuia alături de bătrânul de 98 de ani pe care îl îngrijea a luat foc.

Cei doi au murit din cauza fumului inhalat, femeia încercând să-l salveze pe bărbat, scrie Rai News.

Rudele bătrânului s-au întors marți dimineață în casa în care au fost găsite luni cadavrele bărbatului în vârstă de 98 de ani și ale îngrijitoarei sale românce, ambii decedați cu câteva ore înainte.

Florentina Trandafir, în vârstă de 44 de ani, lucra în Italia de 14 ani și se mutase în urmă cu câteva luni la San Pietro Vernotico, unde avea grijă de bătrân

Ambele victime au fost surprinse de incendiul declanșat, se pare, de o pătură electrică. Bătrânul și românca au încercat să se salveze, ieșind din dormitor, dar nu au reușit.