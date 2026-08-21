 Incendiu de proporții în comuna Florești. O locuință, un garaj și mai multe anexe au ars | adevarul.ro
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Video Incendiu de proporții în comuna Florești. O locuință, un garaj și mai multe anexe au ars

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Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, pe strada Tudor Vladimirescu din Florești, județul Cluj.

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Incendiu a izbucnit în Florești FOTO: ISU Cluj

Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere, o autoplatformă pentru lucru la înălțime și o ambulanță SMURD.

Flăcările au cuprins o locuință și anexele acesteia, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, dar și un garaj, o șură, o poiată și o altă anexă acoperită, scrie presa locală.

FOTO: ISU Cluj
FOTO: ISU Cluj

La fața locului au fost mobilizați doi ofițeri, 26 de subofițeri și doi voluntari SMURD. Incendiul a fost în cele din urmă lichidat, iar pompierii precizează că nu au fost înregistrate victime.

Sursa: Facebook / Cluj24

O persoană a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale.

Pompierii urmează să stabilească vineri cauza izbucnirii incendiului.

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