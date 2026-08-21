Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, pe strada Tudor Vladimirescu din Florești, județul Cluj.

Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere, o autoplatformă pentru lucru la înălțime și o ambulanță SMURD.

Flăcările au cuprins o locuință și anexele acesteia, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, dar și un garaj, o șură, o poiată și o altă anexă acoperită, scrie presa locală.

La fața locului au fost mobilizați doi ofițeri, 26 de subofițeri și doi voluntari SMURD. Incendiul a fost în cele din urmă lichidat, iar pompierii precizează că nu au fost înregistrate victime.

Sursa: Facebook / Cluj24

O persoană a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale.

Pompierii urmează să stabilească vineri cauza izbucnirii incendiului.