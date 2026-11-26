Avocatul liderului AUR, George Simion, susține că declarația pentru care politicianul a fost pus joi, 26 noiembrie, sub acuzare pentru instigare la violență nu poate fi interpretată ca un îndemn direct, argumentând că formularea folosită reprezintă o opinie și nu o chemare la acțiune.

George Simion a fost inculpat pentru instigare la violență Foto: FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Dosarul vizează o declarație făcută de George Simion după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, când liderul AUR afirma că „cei care au comis lovitura de statar trebui să fie jupuiţi în piaţa publică”.

În fața procurorilor, Simion nu a făcut declarații, însă apărarea sa a încercat să demonteze acuzația printr-un argument de natură lingvistică.

„În momentul în care foloseşti sintagma „ar trebui”, gramatical, semantic, este judecată de valoare, nu este un îndemn”, a declarat avocatul său, Alexandru Râșniță, citat de Observator.

Liderul AUR a susținut, înainte de audiere, că dosarul are o motivație politică și că este parte a unui demers îndreptat împotriva partidului pe care îl conduce.

„Este vizată doborârea partidului AUR, îngenuncherea noastră pentru că am refuzat repetat să facem pace cu sistemul”, a afirmat Simion.

Procurorul general: „Consider inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament”

Declarațiile sale au fost respinse de procurorul general, care a criticat încercarea de politizare a anchetei.

„Consider inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament, precum și încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic”, a transmis procurorul general.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, George Simion a petrecut aproximativ o oră la Parchetul General, fiind însoțit de avocatul său. Surse judiciare susțin că acesta ar fi fost sfătuit să nu dea declarații în fața anchetatorilor.

Liderul AUR este cercetat pentru instigare la violență, infracțiune pentru care legea prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani.