Deputatul PNL Ionuț Stroe a criticat decizia conducerii partidului de a sancționa patru senatori liberali și susține că măsurile au la bază o dispută mai amplă privind direcția formațiunii și relația cu USR.

Deputatul PNL Ionuț Stroe Foto: FB Ionuț Stroe

Stroe, unul dintre semnatarii unei scrisori de solidaritate cu senatorii Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, a declarat pentru Digi 24 că situația acestora „nu este un caz izolat”, invocând propria experiență în relația cu actuala conducere a partidului.

„În vară am fost revocat de la conducerea PNL Sector 4, iar în toamna aceasta am fost înlăturat atât de la conducerea delegației României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cât și din locul în delegație, doar pentru că am îndrăznit să am o opinie diferită de cea a președintelui partidului”, a afirmat Stroe.

Deputatul PNL a adăugat că „presiunea și șantajul politic au continuat” când li s-a cerut retragerea plângerilor din instanță.

„Alipirea PNL la USR”, tema disputei din partid

În opinia lui Stroe, conflictul intern are la bază o dezbatere pe care conducerea liberală ar evita-o.

„În spatele acestor sancțiuni se află o discuție pe care conducerea partidului refuză să o poarte, și anume alipirea PNL la USR”, a afirmat deputatul PNL.

Ionuț Stroe consideră că o eventuală decizie privind apropierea dintre cele două formațiuni ar trebui discutată într-un congres și supusă unei consultări interne extinse.

„O astfel de decizie trebuie luată doar după o consultare internă reală, cum ar fi un congres, cu alegeri în filiale de jos în sus”, a spus Stroe.

El a criticat și direcția actuală a partidului, despre care afirmă că duce la îndepărtarea liberalilor cu vechime.

„Se văd consecințele acestei «userizări» a partidului: liberalii vechi sunt înlăturați și înlocuiți cu personaje politice din alte zone, cu aere de vedete, care până mai ieri atacau PNL-ul cu fiecare ocazie”, a declarat parlamentarul.

Atac direct la Ilie Bolojan

Stroe l-a acuzat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că evită o dezbatere internă asupra direcției partidului.

„Lui Ilie Bolojan îi este teamă de dezbatere. Un lider sigur pe el nu se comportă așa. El preferă revocările, excluderile și amenințările, pentru că știe că într-o confruntare deschisă ar avea multe de explicat”, a susținut deputatul.

Amintim că joi, 26 noiembrie, senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc a deschis un proces la Tribunalul București prin care solicită suspendarea efectelor deciziei conducerii PNL care prevede excluderea din grupurile parlamentare a celor care nu își retrag acțiunile în instanță împotriva partidului. Demersul vine la o zi după ce a fost exclusă din grupul senatorilor liberali.