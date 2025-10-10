Elevul de 15 ani care a lovit un profesor la Târgoviște, chiar în sala de clasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Elevul de 15 ani de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște, care a lovit un profesor în timpul orei de curs, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Elevul de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște, care a agresat fizic un cadru didactic în vârstă de 72 de ani chiar în sala de clasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița (IPJ), notează Agerpres.

„Pe parcursul zilei de astăzi, 10 octombrie, tânărul de 15 ani, reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, se arată în comunicatul IPJ Dâmboviţa.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru lovire sau alte violențe, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact circumstanțele incidentului.

Potrivit informațiilor din anchetă, agresiunea a avut loc luni, 7 octombrie, în jurul orei 13:30, în timpul unei ore de curs.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor în vârstă de 72 de ani, iar, pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a anunţat IPJ Dâmboviţa.

Profesorul, aflat la catedră în momentul atacului, a fost transportat de urgență la spital pentru tratament medical. Starea sa este stabilă, însă incidentul a provocat reacții puternice în mediul educațional local, mai ales în contextul în care elevul este minor și nu se afla în clasa respectivă.

Cazul readuce în atenție problema violenței în școli, tema fiind dezbătută intens în ultimele luni de sindicatele din educație, care cer măsuri mai ferme pentru protejarea profesorilor și prevenirea agresiunilor asupra cadrelor didactice.