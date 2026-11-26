O tânără româncă, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă de iubitul său italian, în locuința în care cei doi trăiau în provincia Pistoia, din Italia. După ce a comis crima, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, a condus aproximativ 70 de kilometri, a sunat la numărul de urgență 112 pentru a anunța ce făcuse, apoi și-a incendiat mașina și s-a aruncat de pe un viaduct al autostrăzii A1.

Ionela Miruna Girneata și locuia împreună cu iubitul ei Foto: FB/Maria Rosaria Battaglia

Victima se numea Ionela Miruna Girneata și locuia împreună cu iubitul ei, Andrea Nardini, în Ponte Buggianese, provincia Pistoia. Potrivit primelor informații din anchetă, tânăra ar fi fost ucisă în dimineața zilei de 26 noiembrie, cu un obiect contondent.

Trupul neînsuflețit al româncei a fost descoperit în locuința cuplului. Polițiștii au găsit la fața locului urme abundente de sânge și indicii ale unei lupte. Arma crimei nu a fost identificată până în acest moment.

A sunat la 112 după ce și-a ucis iubita

După comiterea crimei, Andrea Nardini s-a urcat în mașina sa, o Alfa Romeo Giulietta albastră, și a plecat spre autostrada A1. A parcurs aproximativ 70 de kilometri, îndreptându-se către zona Barberino di Mugello.

La aproximativ o oră după crimă, bărbatul a sunat la 112 și a anunțat că și-a ucis iubita. Ulterior, a ajuns la viaductul Lora, unde și-a incendiat mașina și și-a dat foc, înainte de a se arunca de pe pasaj, potrivit La Natione.

Șoferii care au trecut prin zonă au alertat, la rândul lor, serviciile de urgență după ce au observat autoturismul în flăcări.

Viaductul Lora are însă o semnificație aparte în Toscana. Este același loc în care, în septembrie anul trecut, a fost ucisă Lorena Isceri. În acel caz, Federico Vella și-a răpit partenera, a aruncat-o de pe viaduct, apoi și-a luat și el viața.

Victima era din România și locuia în provincia Lucca

Moartea Ionelei Miruna Girneata a provocat un val de emoție și în comunitățile din provincia Lucca. Tânăra locuise în Lammari și studiase la institutul Machiavelli din Lucca, înainte de a se transfera la liceul științific Majorana din Capannori.

Primarul localității Capannori, Giordano Del Chiaro, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Cu profundă tristețe trebuie să vă spun că feminicidul din Ponte Buggianese a răpit o tânără concetățeană din comunitatea noastră. Tânăra era, de fapt, rezidentă în Lammari. Nu există cuvinte în fața unei asemenea tragedii. Pot spune doar că este de ajuns, nu mai suportăm ca femeile să moară de mâna bărbaților. Este inacceptabil”, a scris edilul pe rețelele de socializare.

Ancheta este în desfășurare

Cazul este investigat de procurorii din Pistoia, în colaborare cu cei din Florența, având în vedere că omorul a avut loc în provincia Pistoia, iar sinuciderea bărbatului s-a produs în zona Florenței.

Anchetatorii încearcă să stabilească exact succesiunea evenimentelor, împrejurările în care a fost ucisă tânăra și motivele care au dus la tragedie. Mașina bărbatului a fost pusă sub sechestru, iar polițiștii au ridicat mai multe probe de la locul crimei.

Tragedia s-a produs la doar o zi după 25 noiembrie, Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

Autostrada A1, pe sensul de mers spre Milano, a fost închisă temporar pe tronsonul afectat de intervenția echipelor de urgență, fiind redeschisă ulterior.