Românii ar putea intra într-o nouă etapă de stabilire a prețurilor la gaze naturale de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualelor măsuri aplicabile consumatorilor casnici. Guvernul pregătește un mecanism prin care producătorii interni vor fi obligați să livreze gaze către furnizori la un preț de 120 de lei/MWh, în încercarea de a asigura aprovizionarea populației și de a limita eventualele creșteri ale facturilor.

Ministerul Energiei a inițiat un act normativ prin care vrea să protejeze consumatorii casnici Foto: arhivă

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de ordonanță de urgență care vizează perioada 1 aprilie 2027 - 31 martie 2028. Deși Executivul urmărește să protejeze consumatorii casnici, documentul nu garantează că facturile vor rămâne la nivelul actual.

Ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 aprilie 2027

Potrivit proiectului, prețul final plătit de consumatorii casnici va fi calculat prin însumarea mai multor componente: costul de achiziție al gazelor, costul furnizării, tarifele de transport și distribuție, TVA și accize.

Există însă o prevedere importantă pentru populație: furnizorii vor factura valoarea cea mai mică dintre prețul prevăzut în contract și prețul final calculat potrivit formulei stabilite prin ordonanță.

Cu alte cuvinte, dacă prețul contractual este mai mic decât cel rezultat din noul mecanism, consumatorul va plăti prețul contractual. Dacă formula de calcul conduce la o valoare mai mică, aceasta va fi cea aplicată.

Componenta de furnizare va fi limitată la maximum 15 lei/MWh.

Preț de 120 de lei/MWh

Una dintre principalele măsuri din proiect vizează producătorii de gaze naturale din România, care vor fi obligați să livreze cantitățile necesare furnizorilor și producătorilor de energie termică la prețul de 120 de lei/MWh.

Acest preț nu reprezintă însă tariful final pe care îl vor plăti românii la factură. Este prețul de livrare a gazelor din producția internă, în cadrul mecanismului stabilit de Guvern.

Cantitățile disponibile vor fi distribuite în funcție de priorități: mai întâi vor fi asigurate gazele necesare constituirii rezervelor pentru consumul populației din sezonul rece, apoi cele pentru producerea energiei termice. Ulterior, vor fi acoperite consumul curent al gospodăriilor și necesarul centralelor care asigură încălzirea populației.

Prețul de 120 de lei/MWh ar putea fi modificat prin hotărâre de Guvern, în funcție de evoluția piețelor interne și internaționale și de contextul geopolitic.

Depozitele de gaze trebuie să fie pline în proporție de cel puțin 90%

Pentru a evita problemele de aprovizionare în iarna 2027–2028, furnizorii și producătorii de energie termică vor avea obligația să constituie stocuri minime de gaze în perioada 1 aprilie - 31 octombrie 2027.

Potrivit proiectului, stocurile trebuie să reprezinte minimum 90% din capacitatea de înmagazinare a depozitelor subterane la nivel național.

Gazele vor putea fi înmagazinate direct de furnizori, cumpărate din stocurile existente sau achiziționate de la alți furnizori care au deja cantități depozitate.

Măsura urmărește să asigure existența unor rezerve suficiente înainte de începerea sezonului rece, când consumul de gaze crește semnificativ.

Furnizorii și producătorii riscă amenzi de până la 5% din cifra de afaceri

Proiectul prevede sancțiuni pentru companiile care nu respectă obligațiile stabilite prin noul mecanism.

Furnizorii și producătorii de gaze naturale care încalcă prevederile ordonanței pot primi amenzi cuprinse între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală realizată din activitatea licențiată.

Pentru alte încălcări legate de constituirea și gestionarea stocurilor sunt prevăzute amenzi între 100.000 și 1.000.000 de lei. În cazul companiilor nou-înființate sau fără cifră de afaceri în anul anterior, sancțiunile pot ajunge la 10 milioane de lei.

Cât vor plăti românii la gaze în 2027?

Deocamdată, proiectul nu permite stabilirea unei valori exacte a facturilor pe care le vor primi gospodăriile după 1 aprilie 2027.

Prețul final va depinde de costurile efective incluse în formulă și de condițiile contractuale ale fiecărui consumator. Prin urmare, existența unui preț de 120 de lei/MWh pentru gazele livrate din producția internă nu înseamnă automat că facturile vor fi mai mici sau că prețurile vor rămâne neschimbate.

Cert este că Guvernul pregătește o nouă formulă de calcul și un mecanism de aprovizionare pentru perioada aprilie 2027 - martie 2028, după expirarea actualelor măsuri.