Amplasarea termostatului în locuință poate influența semnificativ consumul de energie și valoarea facturilor la încălzire, avertizează specialiștii în instalații de climatizare. Deși mulți proprietari se concentrează mai ales asupra temperaturii setate, poziția dispozitivului este la fel de importantă pentru funcționarea eficientă a sistemului de încălzire.

Greșeala pe care o fac mulți români când montează termostatul Foto: Shuterstock

Experții recomandă instalarea termostatului pe un perete interior, într-o zonă centrală a locuinței, de preferat în living sau pe hol. Astfel, dispozitivul poate măsura o temperatură cât mai apropiată de cea medie din casă și poate transmite comenzi corecte sistemului de încălzire.

Termostatul ar trebui montat la o înălțime de aproximativ 132-152 de centimetri de podea, pentru a obține o măsurătoare cât mai precisă. Sunt evitate zonele expuse direct la soare, a curenților de aer și a surselor de căldură, deoarece acestea pot influența citirile dispozitivului.

Locurile în care nu trebuie montat termostatul

Amplasarea greșită a termostatului este una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de proprietarii de locuințe. Dispozitivul poate înregistra temperaturi diferite de cele reale din restul casei, determinând pornirea sau oprirea sistemului de încălzire la momente nepotrivite.

Termostatul nu ar trebui instalat pe pereți exteriori, în apropierea ferestrelor, a caloriferelor sau a gurilor de ventilație. Bucătăriile și băile sunt, de asemenea, locuri nepotrivite, deoarece temperaturile pot crește temporar în timpul gătitului sau al dușului.

De ce contează atât de mult poziția termostatului

Termostatul funcționează ca un termometru pentru sistemul de încălzire. Dacă este montat lângă o fereastră însorită sau în apropierea aragazului, poate indica o temperatură mai ridicată decât cea resimțită în restul locuinței.

În consecință, centrala sau sistemul de încălzire poate porni și se poate opri în momente nepotrivite. Unele camere pot deveni prea reci, în timp ce altele se pot supraîncălzi. În plus, sistemul de climatizare poate fi solicitat mai mult decât este necesar, ceea ce îi poate reduce durata de funcționare.

Mutarea termostatului nu va rezolva singură problemele unei locuințe slab izolate. Pentru reducerea consumului, este importantă și izolarea corespunzătoare a podului, eliminarea zonelor cu pierderi de căldură și modernizarea sistemului de încălzire.

Ce poți face dacă nu poți muta termostatul

În cazul multor modele moderne, alimentate cu baterii, mutarea termostatului poate fi relativ simplă. Situația este diferită în cazul dispozitivelor mai vechi, conectate direct la instalația electrică.

Specialiștii recomandă apelarea la un electrician sau la un specialist în instalații de încălzire pentru relocarea și reconectarea dispozitivului într-un loc mai potrivit.

O altă soluție este instalarea unui termostat inteligent, prevăzut cu senzori de temperatură la distanță. Aceștia pot fi amplasați în camerele folosite cel mai des și oferă sistemului informații mai precise despre temperatura din locuință.

Aaron Traub, specialist în sisteme de climatizare, recomandă și câteva măsuri simple pentru situațiile în care mutarea termostatului nu este posibilă. Folosirea perdelelor groase, a opritoarelor pentru curenții de aer și îndepărtarea obiectelor care produc căldură, precum lămpile, pot reduce variațiile de temperatură din apropierea dispozitivului.