Scene șocante într-o școală din Târgoviște. Un profesor de 72 de ani a fost bătut în clasă de un elev. Adolescentul, reținut pentru 24 de ore

Scene șocante într-o școală din Târgoviște: un băiat de 15 ani a intrat în timpul orei într-o sală de clasă și l-a lovit pe profesorul care preda. Cadrul didactic, în vârstă de 72 de ani, a fost transportat la spital, iar adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul s-a petrecut luni, 7 octombrie, în jurul orei 13:30, într-o unitate de învățământ din municipiul Târgoviște. Potrivit polițiștilor, băiatul de 15 ani ar fi intrat în timpul orei într-o sală de clasă unde se desfășura un curs ținut de un profesor de 72 de ani.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unități de învățământ din municipiul Târgoviște, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfășura o oră de curs susținută de un profesor, în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, potrivit News.ro.

Profesorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar starea sa este stabilă.

Adolescentul, reținut pentru 24 de ore

După incident, tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

Adolescentul urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide dacă va fi luată o măsură preventivă împotriva sa.