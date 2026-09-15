Circulația se închide pe un tronson de 13 km al Autostrăzii A3, pentru lucrări. Care este ruta ocolitoare

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat că, începând de joi, 17 septembrie, circulația pe o porțiune de 13 km de pe Autostrada A3, în județul Sălaj, va fi închisă pe ambele sensuri, între nodul rutier Nușfalău și Suplacu de Barcău, pentru executarea unor lucrări.

Foto: Facebook/Asociația Pro Infrastructură

„Începând de joi, 17.09.2026, se va închide circulația pe Autostrada A3, județul Sălaj, pe ambele căi, pe sectorul cuprins între km 66+500 (nodul rutier Nușfalău) și km 79+854 (Suplacu de Barcău), pentru executarea lucrărilor «Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău – Chiribiș (km 4+200 – km 30+550)»”, transmite sursa citată într-o postare.

DRDP Cluj precizează că vor fi efectuate lucrări pentru racordarea autostrăzii cu DN 19B, precum și pentru conectarea a două sectoare ale A3: Suplacu de Barcău–Chiribiș și Suplacu de Barcău–Nădășelu.

Pentru efectuarea lucrărilor, vor fi instituite restricții de circulație pe DN 19B, în zona km 42+550. Traficul se va desfășura pe câte o bandă pe sens, cu o lățime de 3 metri.

Șoferii care circulă între Suplacu de Barcău și Nădășelu vor fi deviați pe benzile disponibile, iar traficul către și dinspre localitatea Marca se va desfășura pe o bretea nou construită.

Pe perioada închiderii sectorului de autostradă, șoferii care circulă pe ruta Marghita–Nușfalău și retur vor fi direcționați pe traseul Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nușfalău.

Ruta ocolitoare va fi semnalizată prin panouri amplasate pe DN 19B și DN 1H.

„Vă rugăm să respectați restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară”, avertizează sursa citată.

Tronsonul Gilău și Borș al Autostrăzii A3 are 166,73 kilometri și este împărțită în trei secțiuni: Gilău–Mihăiești, Mihăiești–Suplacu de Barcău și Suplacu de Barcău–Borș.

Până în prezent, au fost deschise tronsoanele Gilău–Nădășelu, în septembrie 2018, Biharia–Borș, în septembrie 2020, Nușfalău–Suplacu de Barcău, în septembrie 2023, și Zimbor–Poarta Sălajului, în august 2026.

Alte tronsoane sunt în execuție. Nădășelu–Mihăiești și Mihăiești–Zimbor au termen de deschidere în 2026, Suplacu de Barcău–Chiribăș în 2026, iar Chiribăș–Biharia în 2027. Tronsoanele Poarta Sălajului–Zalău și Zalău–Nușfalău au termen de deschidere în 2031.