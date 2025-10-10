Video Accident extrem de grav pe DN 1C, în judeţul Cluj: cinci răniți încarceraţi, un bărbat a murit

Un grav accident rutier a avut loc vineri seară pe DN 1C, în județul Cluj, implicând trei autoturisme. Cinci persoane au rămas încarcerate într-una dintre mașini și au fost extrase de pompieri, iar un bărbat aflat în stop cardio-respirator a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare. Alte șase persoane, patru femei și două minore, au fost transportate la spital. Traficul pe DN 1C a fost blocat pe ambele sensuri.

Accidentul s-a produs între localitățile Livada și Gherla. „Din primele date, în eveniment au fost implicate 3 autoturisme. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație”, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, potrivit News.ro.

Potrivit ISU Cluj, cinci victime au fost încarcerate într-unul dintre autoturisme și au fost extrase de pompieri. „Un bărbat se află în stop cardio-respirator, iar salvatorii aplică manevre de resuscitare. Alte patru persoane primesc îngrijiri medicale până acum, fiind conștiente”, a transmis ISU Cluj.

Sursa video: Facebook / Ziua de Cluj

Bilanțul final al accidentului

„În urma accidentului au fost transportate la spital patru femei cu vârste cuprinse între 33 și 55 de ani, alături de două minore. Bărbatul aflat în stop cardio-respirator a fost declarat decedat la locul accidentului”, a transmis ISU Cluj.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu modul de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, și trei echipaje SAJ, pentru a acorda asistență victimelor și a gestiona traficul blocat.