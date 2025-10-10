Tragedie pe o autostrada din Germania: un tânăr a murit după ce s-a izbit cu BMW-ul de un camion românesc

Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața miercuri seară, pe autostrada A14 din Germania, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un camion staționat, condus de un șofer român. Impactul a fost devastator, iar autostrada a fost blocată mai multe ore.

Accidentul s-a produs în apropiere de localitatea Großweitzschen, în districtul Mittelsachsen, în jurul orei 21:00. Pe sensul de mers spre Nossen, avusese loc anterior o coliziune ușoară, care provocase un mic ambuteiaj.

Un șofer de Ford Transporter, în vârstă de 41 de ani, a intrat din spate într-un Audi oprit, iar imediat după el, un camion Iveco a lovit Fordul. „Patru pasageri din Ford Transit și șoferul acestuia au fost răniți ușor”, a precizat poliția germană, citată de publicația TAG24.

Camionul Iveco, condus de un român de 28 de ani, a rămas oprit pe banda stângă, în timp ce zona urma să fie securizată. În acel moment, un BMW condus de tânărul de 20 de ani a venit cu mare viteză și s-a izbit în spatele camionului. Forța coliziunii a fost uriașă, camionul a fost împins în parapet, iar mașina a fost complet zdrobită.

Tânărul șofer a murit la spital, șoferul român a fost rănit

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, însă rănile tânărului au fost prea grave. „În ciuda eforturilor medicilor, tânărul sirian nu a mai putut fi salvat”, a transmis poliția din Leipzig.

Șoferul camionului românesc a fost, la rândul său, rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Autostrada, blocată ore întregi

După accident, autostrada A14 a fost complet închisă pentru mai multe ore, fiind redeschisă circulației abia după ora 2:20 noaptea. Procuratura a dispus confiscarea ambelor vehicule pentru expertiză tehnică, iar poliția continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Potrivit autorităților, pagubele materiale se ridică la aproximativ 34.000 de euro.