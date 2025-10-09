Accident cumplit pe centura Bacăului. Un mecanic auto a murit în timp ce testa o mașină. Alte trei persoane rănite

Un grav accident rutier s-a produs miercuri, 8 octombrie, pe centura ocolitoare a municipiului Bacău. Un șofer de 31 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane, printre care și o fetiță de 5 ani, au ajuns la spital, potrivit presei locale.

Șoferul care a murit, mecanic auto din Bacău, testa un autoturism Mercedes atunci când a pierdut controlul volanului. Mașina condusă de acesta a intrat în coliziune cu un alt autoturism, în care se aflau o femeie și copilul ei, apoi a ricoșat într-o autoutilitară care venea din sens opus.

Echipajele de urgență au intervenit rapid, însă starea bărbatului era critică. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, acesta a fost resuscitat continuu de la locul accidentului până în sala de operații, însă, din păcate, medicii nu au reușit să-l salveze, conform Bacău.net.

Mama și fiica aflate în celălalt autoturism au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Bacău. După investigații medicale, acestea au fost externate, neavând răni grave. Șoferul autoutilitarei a suferit o fractură la piciorul drept și a fost internat la Secția de Ortopedie-Traumatologie pentru investigații suplimentare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Testele de alcoolemie în cazul celorlalți șoferi au ieșit negative, iar rezultatele analizelor toxicologice ale victimei urmează să fie comunicate.