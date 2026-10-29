Un administrator din Sectorul 1, acuzat că trage cu pistolul după porumbei, în apropierea locuinței premierului Luca Niculescu

Poliția Capitalei a demarat verificări după ce o femeie a reclamat că un bărbat din Sectorul 1 al Bucureștiului ar fi folosit un pistol airsoft pentru a speria și îndepărta porumbeii din zona unui imobil.

Bărbatul este acuzat că ar fi tras cu un pistol airsoft spre porumbei Foto: Pixabay

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sesizarea a fost înregistrată la Secția 4 Poliție și îl vizează pe administratorul unei societăți comerciale care își are sediul la parterul clădirii respective.

„Din primele verificări a reieșit că femeia l-ar fi observat pe bărbat, în perioada verii și în cursul lunii septembrie a.c., în timp ce s-ar fi aflat în curtea imobilului și ar fi executat focuri cu o armă, cu scopul de a îndepărta porumbeii”, a transmis joi, 29 octombrie, DGPMB.

Potrivit Digi24, incidentul care a declanșat verificările a fost semnalat chiar în zona în care locuiește premierul Luca Niculescu.

Polițiștii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat, ce tip de armă a fost folosită și dacă au fost încălcate prevederile legale.

„În cauză, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, în funcție de rezultatele acestora”, precizează Serviciul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind eventuale persoane rănite sau alte incidente generate de folosirea armei.

Poliția Capitalei precizează că verificările sunt în desfășurare, urmând ca măsurile legale să fie dispuse în funcție de concluziile anchetei.

Amintim că, în luna mai, un bărbat de 52 de ani din Constanța a fost reținut de polițiști după ce a tras cu o armă airsoft în direcția părinților a doi copii care se jucau cu mingea în apropierea gospodăriei sale. Două persoane au fost rănite.

La începutul acestui an, un bărbat din comuna Corbeanca, județul Ilfov, a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire, nemulțumit de modul în care aceștia curățau drumul.