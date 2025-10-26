S-au tras focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Un autoturism a fost avariat

Poliţiştii bucureşteni fac controale în trafic pentru depistarea persoanei care au tras duminică focuri de armă în Sectorul 6 din Capitală.

Au fost focuri de armă, duminică, pe o stradă din Sectorul 6 al capitalei.

Poliţiştii Secției 20 s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au constatat că situaţia semnalată se confirmă.

”În urma verificărilor, a fost descoperit un autoturism parcat avariat, cu luneta spartă. Poliţiştii menţionează că nicio persoană nu a fost rănită. Datele şi probele administrate până în prezent, indică faptul că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism”, anunță Poliția Capitalei.

La această oră, mai multe echipaje de poliţie din cadrul Sectorului 6 Poliţie fac controale pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate în acest caz.