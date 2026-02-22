Bărbat din Ilfov, reținut după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire. Era supărat că nu i s-a luat zăpada din poartă

Un bărbat din comuna Corbeanca, județul Ilfov, a fost dus la audieri duminică, 22 februarie, după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire, nemulțumit de modul în care aceștia curățau drumul.

Individul, în vârstă de 49 de ani, ar fi ieșit din locuință având asupra sa un pistol tip airsoft și le-a cerut muncitorilor să deszăpezească în fața curții sale.

Aceștia au refuzat, susținând că utilajul ar fi putut lovi mașinile parcate, potrivit Antena 3 CNN. După ce i-a amenințat cu arma, muncitorii au alertat autoritățile.

Acesta a predat polițiștilor arma neletală tip airsoft, aceasta nefiind supusă autorizării.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale, în colaborare cu Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov.