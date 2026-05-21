Un bărbat a tras cu o armă airsoft în părinții unor copii care se jucau cu mingea. Una dintre victime a ajuns la spital. Individul a fost reținut

Un bărbat de 52 de ani din Constanța a fost reținut de polițiști după ce a tras cu o armă airsoft în direcția părinților a doi copii care se jucau cu mingea în apropierea gospodăriei sale. Două persoane au fost rănite.

Bărbatul s-a enervat din cauza zgomotului făcut de copii și, fără să ezite, a luat arma airsoft și a tras spre adulții care îi însoțeau, relatează Cotidianul.

Doi bărbați au fost loviți de bilele trase, iar unul dintre ei a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, la data de 14 mai, persoana în cauză, pe fondul unui conflict generat de 2 minori care s-ar fi jucat cu o minge în apropierea curţii sale, ar fi intrat în scandal cu părinţii copiilor, i-ar fi ameninţat pe aceştia şi s-ar fi agresat fizic reciproc, iar ulterior ar fi distrus parbrizul autoturismului unuia dintre părinţii copiilor. De asemenea, bărbatul ar fi folosit o armă de tip airsoft, cu care ar fi tras mai multe bile, unele dintre acestea nimerindu-i pe doi bărbaţi (părinţii celor doi minori), de 36, respectiv 38 de ani”, a transmis biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Victimele pot solicita ordine de protecție

Polițiștii au informat victimele că au dreptul să solicite un ordin de protecție provizoriu. Evaluarea riscului a arătat însă că nu există un pericol iminent pentru viața sau integritatea lor.

Agresorul, reținut pentru 24 de ore

Pe numele individului de 52 de ani a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.



Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, unde procurorii vor decide dacă impun o măsură preventivă.

