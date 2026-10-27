Bătaie în plină stradă în Sectorul 5: Trei bărbați, arestați după ce au pus la pământ un bărbat de 52 de ani

Un bărbat de 52 de ani ar fi fost agresat de trei bărbați, în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, în dreptul unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Polițiștii Secției 19 au fost sesizați prin 112 pe 25 octombrie, în jurul orei 00:30, cu privire la un conflict între mai multe persoane. Ajunși la adresa indicată, aceștia au identificat victima, care prezenta mai multe leziuni. Bărbatul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru o expertiză medico-legală.

Din cercetări a reieșit că agresiunea s-ar fi produs pe 24 octombrie, în jurul orei 23:45, pe fondul unui conflict între victimă și bărbatul de 39 de ani. Acesta, împreună cu alți doi bărbați, de 22 și 36 de ani, ar fi lovit victima, inclusiv cu mânerul unui obiect posibil tăietor-înțepător, potrivit polițiștilor.

Surse din anchetă susțin că acei trei bărbați arestați preventiv au 22, 36 și 39 de ani și că la data de 24 octombrie 2026, în jurul orei 23.45, în timp ce se aflau în apropierea unui magazin situat pe str. Posada nr.62, sector 5, ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, între persoana vătămată - bărbatul de 52 de ani - și bărbatul în vârstă de 39 de ani, care ar fi degenerat într-o altercație fizică.

Ulterior conflictului, mai precizează sursele din anchetă, bărbatul de 39 de ani, împreună cu alți doi bărbați, de 22, respectiv 36 de ani, ar fi urmărit victima într-o zonă cu spațiu verde din proximitate, unde l-au lovit cu pumnii și picioarele la nivelul intregului corp, precum și cu un obiect, posibil macetă.

Cei trei ar fi continuat să îl lovească la nivelul întregului corp și după ce acesta ar fi căzut. Suspecții au fost identificați, depistați și conduși la audieri, înainte de dispunerea măsurilor preventive.

Cercetările sunt continuate de Secția 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru lovire sau alte violențe. Cei trei bărbați beneficiază de prezumția de nevinovăție.