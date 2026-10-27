 Bătaie în plină stradă în Sectorul 5: Trei bărbați, arestați după ce au pus la pământ un bărbat de 52 de ani | adevarul.ro
search
Marți, 27 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Bătaie în plină stradă în Sectorul 5: Trei bărbați, arestați după ce au pus la pământ un bărbat de 52 de ani

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un bărbat de 52 de ani ar fi fost agresat de trei bărbați, în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, în dreptul unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Polițiștii Secției 19 au fost sesizați prin 112 pe 25 octombrie, în jurul orei 00:30, cu privire la un conflict între mai multe persoane. Ajunși la adresa indicată, aceștia au identificat victima, care prezenta mai multe leziuni. Bărbatul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru o expertiză medico-legală.

Din cercetări a reieșit că agresiunea s-ar fi produs pe 24 octombrie, în jurul orei 23:45, pe fondul unui conflict între victimă și bărbatul de 39 de ani. Acesta, împreună cu alți doi bărbați, de 22 și 36 de ani, ar fi lovit victima, inclusiv cu mânerul unui obiect posibil tăietor-înțepător, potrivit polițiștilor.

Surse din anchetă susțin că acei trei bărbați arestați preventiv au 22, 36 și 39 de ani și că la data de 24 octombrie 2026, în jurul orei 23.45, în timp ce se aflau în apropierea unui magazin situat pe str. Posada nr.62, sector 5, ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, între persoana vătămată - bărbatul de 52 de ani - și bărbatul în vârstă de 39 de ani, care ar fi degenerat într-o altercație fizică.

Ulterior conflictului, mai precizează sursele din anchetă, bărbatul de 39 de ani, împreună cu alți doi bărbați, de 22, respectiv 36 de ani, ar fi urmărit victima într-o zonă cu spațiu verde din proximitate, unde l-au lovit cu pumnii și picioarele la nivelul intregului corp, precum și cu un obiect, posibil macetă.

Cei trei ar fi continuat să îl lovească la nivelul întregului corp și după ce acesta ar fi căzut. Suspecții au fost identificați, depistați și conduși la audieri, înainte de dispunerea măsurilor preventive.

Cercetările sunt continuate de Secția 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru lovire sau alte violențe. Cei trei bărbați beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
digi24.ro
image
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
stirileprotv.ro
image
„Zâna Surprizelor” a stârnit o furtună pe rețelele sociale. Declarațiile Andreei Marin despre munca gratuită și pretențiile la primul job i-au revoltat pe tineri: „Vrei să mănânc aer?”, „Oamenii tineri nu sunt sclavi”
gandul.ro
image
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
mediafax.ro
image
Cele două echipe din Bundesliga care-l vor pe Ianis Stoica: „Interes sută la sută!”. Câți bani vrea Estrela
fanatik.ro
image
Dosarul Herculane. Sechestrele de pe clădirile confiscate în primă instanță, ridicate de Înalta Curte. Primar: „Sunt investitori care stau la coadă să cumpere”
libertatea.ro
image
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
digisport.ro
image
Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă
click.ro
image
429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD. Harta județelor în care ar urma să aibă loc cele mai multe comasări
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis
observatornews.ro
image
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
cancan.ro
image
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Secretele Balonului de Aur 2026: tot ce camerele nu aveau cum să surprindă! Organizare suficientă, reguli absurde, urlete în sală și informație zero! Cum s-a trăit gala din interior
fanatik.ro
image
Bula AI a explodat deja în cea de-a doua economie din lume. Pierderi uriașe de 480 de miliarde de dolari. Urmează SUA?
ziare.com
image
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți spun!"
digisport.ro
image
Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini din casa Ancăi Țurcașiu și a lui Călin Șerban. Și-au cumpărat o vilă lângă București: Are 10 ani și renovăm tot ce a fost în ea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dispare un impozit mare. Românii scapă de plată în fiecare an
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse
actualitate.net
image
Conacul lui Cornel Dinu, scos la vânzare. Pe ce sumă este dată proprietatea de vacanță care poartă numele nepoatei sale
click.ro
image
Vlad Gherman, șocat de ce a găsit în apartamentul nou din București. Ce era ascuns în peretele băii
click.ro
image
Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Meghan Markle, Netflix, Profimedia (2) jpg
Meghan își va face bagajele și va pleca din Anglia, posibil alături de copii! Ducesa a primit o ofertă de nerefuzat, după atâtea probleme
okmagazine.ro
Moartea reginei Elisabeta I a Angliei. Pictură de Paul Delaroche, din 1828
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Brigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, s-a fotografiat în bikini la 63 de ani. Cum au reacționat fanii
image
Conacul lui Cornel Dinu, scos la vânzare. Pe ce sumă este dată proprietatea de vacanță care poartă numele nepoatei sale

OK! Magazine

image
Meghan își va face bagajele și va pleca din Anglia, posibil alături de copii! Ducesa a primit o ofertă de nerefuzat, după atâtea probleme