 Trei femei în vârstă au fost atacate de un bărbat din Capitală care le-a smuls cerceii în plină zi. Bărbatul are antecedente | adevarul.ro
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Video Trei femei în vârstă au fost atacate de un bărbat din Capitală care le-a smuls cerceii în plină zi. Bărbatul are antecedente

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Un bărbat de 44 de ani a fost reținut luni, 28 septembrie, de polițiștii Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, din cadrul DGPMB, sub acuzația de tâlhărie, după ce ar fi atacat mai multe femei în vârstă, în Sectorul 4, smulgându-le cerceii în plină zi. 

Individul a fost reținut
Individul a fost reținut Foto: captură video Poliția Română

Ancheta penală a fost declanșată la data de 27 septembrie 2026, când Secția 16 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că mama sa, în vârstă de 84 de ani, ar fi fost victima unei infracțiuni de tâlhărie, în timp ce se afla în scara blocului în care locuiește

„Cazul a fost preluat de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, iar în urma cercetărilor și investigațiilor efectuate, cu sprijinul polițiștilor Secției 16 Poliție, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 44 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională, bănuit de comiterea faptei”, a transmis Poliția Capitalei.

Trei femei, tâlhărite în aceeași zi

În urma extinderii investigațiilor, s-a stabilit că, în aceeași zi, bănuitul ar mai fi comis o astfel de faptă.

Luni, 28 septembrie, bănuitul a fost depistat și condus la audieri.

„În sarcina celui în cauză s-a reținut următoarea activitate infracțională: la data de 27 septembrie 2026, în jurul orei 12:30, după ce femeia de 84 de ani, împreună cu o altă femeie, în vârstă de 80 de ani, ar fi achiziționat produse de la un magazin din Sectorul 4, bănuitul le-ar fi urmărit până la adresa de domiciliu, iar când acestea au intrat în scara blocului, bărbatul le-ar fi smuls cerceii din metal prețios, prejudiciul cauzat fiind estimat la 4.500 de lei; în aceeași zi, în jurul orei 19:00, în timp ce o femeie, în vârstă de 68 de ani, se afla pe o stradă din același sector, bănuitul i-ar fi smuls unul din cerceii pe care aceasta îi purta”, mai precizează Poliția Capitalei.

În baza probatoriului administrat, individul fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată.

Pentru prevenirea unor astfel de fapte, polițiștii Capitalei recomandă cetățenilor să manifeste atenție sporită atunci când transportă obiecte de valoare și să evite expunerea acestora în locuri publice:

Recomandăm persoanelor vârstnice să evite, pe cât posibil, deplasarea singure atunci când transportă cumpărături sau bunuri de valoare și să fie atente la persoanele care le urmăresc în mod suspect. 

În situația în care observă că sunt urmărite, le recomandăm să nu se deplaseze direct către domiciliu, ci să intre într-un spațiu sigur și populat și să solicite sprijinul polițiștilor, apelând numărul unic de urgență 112, când situația o impune.

Totodată, în cazul în care sunt victimele unei infracțiuni, recomandăm cetățenilor să apeleze de îndată numărul unic de urgență 112 și să ofere polițiștilor cât mai multe informații despre autor, direcția în care acesta a fugit și bunurile sustrase”.

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