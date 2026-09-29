Universitate de top din SUA, dată în judecată după ce mai mulți studenți ar fi drogat și violat în grup o colegă

Un scandal de proporții zguduie Statele Unite după ce au ieșit la iveală noi informații în cazul Cornell University, în care o fostă studentă susține că a fost drogată și violată în grup într-o casă a fraternității Chi Phi, în 2024, de către șapte studenți și a dat în judecată instituția de învățământ.

Universitatea Cornell Foto: Shutterstock

O fostă studentă a Universității Cornell a depus luna aceasta o acțiune în justiție în care susține că a fost drogată și violată în grup într-o casă de frăție în 2024, iar noua atenție publică a determinat procurorii să redeschidă ancheta, potrivit CNN.

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Potrivit plângerii civile și relatărilor presei locale, cei șapte membri ai fraternității Chi Phi nominalizați în proces sunt:

Matthew Ingalls

Johnathan Newell

Winston Lee

Gillio Lopes

Diego Sarabia

Scott Norris

Scott Kretzschmar

Numele apar în mod explicit în articolul The Cornell Daily Sun, publicația studențească a Universității Cornell, și sunt confirmate și de WFSB și WBNG.

Potrivit informațiilor din presa americană, dintre cei șapte, Winston Lee și Gillio Lopes figurează în continuare în evidențele Cornell ca studenți ai College of Arts and Sciences, în timp ce Diego Sarabia este listat ca absolvent.

Matthew Ingalls apare într-un profil profesional public ca lucrând pentru DataAnnotation. Pentru Johnathan Newell și Scott Norris nu există, în acest moment, informații publice suficient de clare despre ocupația lor actuală. În cazul lui Scott Kretzschmar, profilul său profesional menționează stagii la Marriott International și Goldman Sachs, fără a indica un actual angajator permanent.

Autoritățile au redeschis cazul

Biroul procurorului districtual din comitatul Tompkins a declarat luni că a redeschis cazul pentru a solicita analiza unui mare juriu, după ce „a fost rugat de comunitate să reexamineze decizia de a nu urmări penal cei șapte membri ai frăției”.

Procurorul districtual al comitatului, Matthew Van Houten, a spus că inițial nu au fost formulate acuzații penale deoarece Doe nu le-ar fi oferit polițiștilor, în 2024, aceleași acuzații-cheie descrise în noul proces.

Avocatul lui Doe susține că informațiile au fost transmise prompt autorităților Cornell și că raportul „nu a fost semnificativ diferit de ceea ce este inclus în plângerea din 2026”.

Disputa juridică a readus în prim-plan îngrijorările privind modul în care universitățile răspund la acuzațiile de agresiune sexuală în campus.

Iată ce se știe:

Viol în grup, care a durat ori întregi și ar fi fost promovat într-un chat al frăției

Plângerea numește peste o duzină de pârâți, inclusiv cei șapte membri ai frăției din 2024, Universitatea Cornell și frăția Chi Phi. Acuzațiile includ neglijență, încălcarea contractului, agresiune sexuală și violență sexuală, precum și încălcări ale Legii drepturilor omului din statul New York.

CNN a contactat Departamentul de Poliție al Universității Cornell, frăția Chi Phi și alte persoane numite în proces.

Plângerea afirmă că Doe avea 20 de ani și consumase alcool înainte de a ajunge la casa Chi Phi pentru a vizita un prieten, care era unul dintre membrii frăției, în noaptea de 19 octombrie 2024.

Potrivit acțiunii, Doe consumase deja aproximativ 10 băuturi standard în cele trei ore anterioare sosirii la casa frăției.

Plângerea susține că prietenul ei și un alt membru al frăției i-ar fi dat mai mult alcool și ar fi presat-o să inhaleze pe nas o substanță despre care i-au spus că era ketamină, după care ar fi fost agresată sexual în timp ce „era incapabilă să își dea consimțământul”.

În jurul orei 1:42 dimineața, unul dintre bărbați ar fi trimis un mesaj pe grupul de Snapchat al frăției — intitulat „Chi Phi Actives” - afirmând că „sus e p***ă gratis”.

Prin acest mesaj, susține procesul, unul dintre acuzați „i-a încurajat pe alți membri ai Capitolului XI să se alăture violului în grup asupra reclamantei”.

În dosar este inclusă o fotografie a unei porțiuni din conversație. Mai mulți membri ai frăției ar fi intrat apoi în cameră, unde plângerea susține că au presat-o pe Doe să ia mai multă ketamină și au supus-o unei agresiuni care ar fi durat ore și s-ar fi încheiat aproximativ la 5:45 dimineața.

Unul dintre studenții acuzați susține că e nevinovat

Un avocat al unuia dintre studenții acuzați, Scott Kretzschmar, a negat orice faptă nelegală din partea clientului său.

„Chiar și Biroul Procurorului Districtual, condus de un procuror-șef cu obligația de a urmări dreptatea și de a respecta statul de drept fără părtinire sau favoritisme, nu a formulat acuzații împotriva lui deoarece ceea ce a susținut ea nu s-a întâmplat”, a declarat avocatul Jeremy Saland pentru CNN.

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El a spus că clientul său „nu a agresat sexual reclamanta și nici măcar nu a atins-o în vreun fel”.

CNN încearcă să stabilească dacă ceilalți membri ai frăției beneficiază de reprezentare juridică.

Procurorul districtual spune că declarația lui Doe din 2024 diferă de noul proces

Procurorul districtual a spus că raportul inițial transmis de Jane Doe poliției universității diferă semnificativ de acuzațiile din proces.

Nimic din declarația inițială a lui Doe nu ar fi indicat că a fost drogată fără consimțământ sau că a avut relații sexuale împotriva voinței sale, a declarat Van Houten. Potrivit declarației acuzatoarei, „de fiecare dată când Jane Doe a cerut încetarea comportamentului sexual, comportamentul sexual a încetat”.

Biroul lui Van Houten nu a publicat raportul complet al poliției. CNN i-a solicitat avocatului lui Doe un răspuns la afirmația lui Van Houten și o copie a declarației sale complete din 2024 către poliție.

Cum explică autoritățile închiderea anchetei inițiale

În timpul unui interviu tensionat de luni, Jake Tapper de la CNN l-a întrebat insistent pe Van Houten de ce nu a existat o investigație mai amplă din partea poliției sau a Biroului Procurorului Districtual după raportarea inițială din 2024.

„Nu putem schimba ceea ce s-a întâmplat în trecut, oricât de indignată ar fi comunitatea”, a spus Van Houten. „Sarcina mea, conform Constituției statului New York, este să aplic legea penală a statului New York. Suntem constrânși de acea lege. Indiferent dacă sunteți sau nu de acord cu ea, indiferent dacă considerați că comportamentul cuiva este respingător din punct de vedere moral, vulgar sau dezgustător. Tot sunt constrâns de lege.”

Van Houten a recunoscut că capturile de ecran cu mesajele dintre bărbați „au fost complet vulgare și dezgustătoare, dar nu aveau nimic de-a face cu consimțământul ei”.

Tapper l-a întrebat când a primit Van Houten copii ale mesajelor-text, incluse în plângere, pe care și le-au trimis membrii frăției.

Van Houten a spus că echipa sa nu a văzut inițial probele reprezentate de mesajele-text.

„Nu au făcut parte din analiza noastră inițială, dar înțeleg că Cornell le avea și că ni le-a transmis”, a spus el.

Anterior, avocatul lui Doe, Thomas P. Giuffra, a declarat că, în opinia sa, ancheta inițială a fost insuficientă.

„Îmi este dificil să înțeleg cum ar fi putut fi desfășurată o investigație penală temeinică atunci când ea nu a vorbit cu nimeni în afară de ofițerul care i-a preluat plângerea inițială”, a spus Giuffra.

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„În afară de contactul inițial cu Poliția Cornell, ea nu a fost contactată de anchetatori ai Biroului Procurorului Districtual din comitatul Tompkins sau de anchetatori instruiți pentru intervievarea supraviețuitoarelor violului”, a spus Giuffra.

„Dacă Biroul Procurorului Districtual ia acum în considerare urmărirea penală, cred că este un pas în direcția corectă, deși unul tardiv.”

Departamentul de Poliție din Ithaca a declarat luni că este „tulburat” să afle despre acuzațiile din 2024. Departamentul a precizat că a aflat despre presupusul incident abia recent, din presă, și că incidentul nu i-a fost raportat agenției.

Plângerea acuză Cornell că nu i-a sancționat corespunzător pe cei acuzați

Doe a raportat incidentul Departamentului de Poliție al Universității Cornell la 8 noiembrie 2024, susține plângerea.

Avocatul lui Doe a spus că Cornell i-a exmatriculat pe doi dintre cei șapte studenți acuzați, în timp ce ceilalți au primit sancțiuni mai ușoare, inclusiv suspendări, ateliere de lucru sau sarcini scrise.

Cornell a contestat luni această afirmație, declarând că a existat o gamă de sancțiuni pentru studenții acuzați, inclusiv suspendări și exmatriculări. Totuși, „niciuneia dintre persoanele acuzate nu i s-a oferit posibilitatea de a scrie eseuri ca singura consecință a implicării sale”, a precizat universitatea.

Într-un comunicat din 21 septembrie, Cornell a refuzat să confirme rezultatele disciplinare individuale, invocând legislația federală privind confidențialitatea studenților. Universitatea a spus că încălcările politicilor sale „ar putea duce la sancțiuni până la suspendare sau exmatriculare”, adăugând: „Vom răspunde în detaliu prin procesul juridic”.

Sancțiunile au fost aplicate după ce universitatea a efectuat o investigație formală în temeiul Titlului IX, separată de procedura penală, iar un complet de cadre didactice și angajați instruiți a audiat probe timp de mai multe zile, a precizat instituția.

Universitatea a mai declarat că a închis filiala frăției Chi Phi și că aceasta rămâne interzisă în campus.