Două femei din Bihor, arestate preventiv după ce ar fi furat 35.000 de lei din casa unui bătrân din Cluj

Două femei din Bihor au fost arestate miercuri, 2 septembrie, după ce ar fi sustras 35.000 de lei din locuința unui bărbat de 77 de ani din comuna Ciucea, județul Cluj.

Foto: Poliția Română

Potrivit Cluj24, incidentul a avut loc în seara zilei de 27 august, în jurul orei 19:45. Bărbatul le-a spus polițiștilor că a surprins o femeie, pe care nu o cunoștea, în timp ce ieșea din curtea locuinței sale.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că femeia de 42 de ani ar fi pătruns în locuința victimei și ar fi sustras suma de 35.000 de lei. Cealaltă femeie, în vârstă de 38 de ani, ar fi avut rolul de a supraveghea zona și imobilul, sprijinind astfel activitatea infracțională.

Potrivit anchetatorilor, în momentul în care proprietarul ar fi încercat să o împiedice pe femeia de 42 de ani să plece din imobil, aceasta ar fi exercitat acte de violență asupra lui.

Polițiștii din Huedin și Bihor le-au identificat pe cele două suspecte și au recuperat 5.000 de lei din prejudiciul de 35.000 de lei. Pe 31 august, femeile au fost reținute pentru 24 de ore, iar pe 1 septembrie, procurorul a schimbat încadrarea faptelor din tâlhărie calificată în furt calificat și complicitate la furt calificat.

Polițiștii au formulat propunere de arestare preventivă în cazul celor două femei, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Huedin a admis solicitarea.

Astfel, cele două au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, una pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, iar cealaltă pentru complicitate la furt calificat.