Video Un bărbat în scaun cu rotile, tâlhărit pe o stradă din București. Suspectul a fost prins cu ajutorul unui trecător

Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi tâlhărit o persoană cu dizabilități locomotorii în Sectorul 4 al Capitalei, au anunțat reprezentanții Poliției București.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 iunie, în jurul orei 22.00, în zona Șoseaua Olteniței. Polițiștii Secției 15 au fost alertați prin apel la 112 că o persoană a fost victima unei tâlhării.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că victima este un bărbat de 66 de ani, care se deplasează cu dificultate.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul se îndrepta spre casă, pe lângă un bloc din zona Șoseaua Olteniței, când ar fi fost atacat. Suspectul ar fi profitat de problemele locomotorii ale victimei și i-ar fi smuls prin violență borseta.

În interior se aflau peste 790 de lei, un telefon mobil, documente personale și medicamente.

Suspectul, urmărit și prins de un trecător

Polițiștii au găsit la fața locului și un cetățean care le-a povestit că se afla în apropierea benzinăriei MOL de pe Șoseaua Olteniței când a auzit strigătele de ajutor ale victimei.

Bărbatul a observat o persoană care fugea din zonă și a pornit în urmărirea acesteia. El a reușit să îl prindă pe suspect în spatele unui bloc de pe Șoseaua Olteniței, unde a găsit asupra acestuia borseta sustrasă.

Suspectul a fost dus la audieri, iar ulterior reținut pentru 24 de ore sub acuzația de tâlhărie calificată.

Pe 7 iunie, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 15, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.