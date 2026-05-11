Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Femeie de 77 de ani din București, bătută și tâlhărită de un bărbat pe care îl ajuta cu mâncare. Agresorul i-a furat mai multe bunuri din locuință

O femeie de 77 de ani din Sectorul 3 al Capitalei a fost bătută și tâlhărită de un bărbat de 44 de ani pe care îl ajuta. Acesta a fost arestat duminică, 10 mai, pentru tălhărie calificată, violare de domiciliu și tentativă de viol.

FOTO: Poliția Capitalei
„La data de 10 mai 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 23 Poliție au prins în flagrant delict și au reținut un bărbat, în vârstă de 44 de ani, cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, tentativă de viol și tâlhărie calificată”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Poliția a fost sesizată în noaptea de 9 mai, în jurul orei 23:55, că o persoană a fost agresată în propria locuință din Sectorul 3 al Capitalei. Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat incidentul și au stabilit că victima este o femeie de 77 de ani.

Potrivit Știrile ProTV, femeia le-a povestit anchetatorilor că l-a cunoscut pe bărbat în urmă cu aproximativ două luni, la o piață din apropierea locuinței sale din Sectorul 3. Fiindu-i milă de situația lui materială, îl ajuta cu mâncare sau alte lucruri.

„În sarcina bănuitului s-a reținut că, la data de 9 mai 2026, în jurul orei 20.30, în timp ce femeia se afla în locuința sa, bărbatul de 44 de ani, pe care persoana vătămată îl cunoștea din vedere, ar fi pătruns în imobil, fără acordul victimei, iar în momentul în care femeia i-ar fi cerut, în repetate rânduri, să părăsească incinta, acesta ar fi refuzat.

În același context, în încercarea de a întreține relații sexuale cu femeia, bănuitul ar fi agresat-o fizic, lovind-o cu un obiect contondent”, adaugă sursa citată.

Bărbatul i-ar fi smuls femeii un inel de pe deget și ar fi furat din locuință mai multe bunuri, printre care bijuterii din argint și un telefon mobil. Înainte să plece, ar fi agresat-o din nou folosind un obiect contondent.

Inițial, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 23 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, tentativă de viol și tâlhărie calificată.

Recomandările polițiștilor

La finalul comunicatului, autoritățile au transmis cetățenilor o serie de recomandări:

  1. Să nu permită accesul persoanelor necunoscute sau cunoscute doar la nivel superficial în locuință și să evite oferirea de informații despre programul zilnic sau despre bunurile deținute.
  2. Să fie atenți la persoanele care apar neașteptat la ușă și să verifice identitatea și motivul vizitei înainte de a le permite accesul.
  3. Să păstreze bijuteriile, telefoanele și alte obiecte de valoare în locuri sigure, ferite de privirea străinilor.
  4. Să sune imediat la 112 în cazul unei agresiuni și, dacă este posibil, să se retragă într-un loc sigur.
  5. Să anunțe autoritățile atunci când observă persoane sau activități suspecte în apropierea locuințelor.

