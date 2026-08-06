Trafic blocat pe Autostrada A1, un TIR s-a răsturnat și a făcut praf parapetul. Șoferul a fost rănit

Circulația este grav afectată joi pe Autostrada A1 București – Pitești, după ce un autocamion s-a răsturnat pe sensul de mers Pitești – București, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița. Șoferul TIR-ului a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 80 al autostrăzii, unde ansamblul rutier s-a răsturnat pe carosabil.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Române, SMURD și lucrători ai Secției Autostrăzi, care desfășoară operațiuni pentru acordarea asistenței medicale, gestionarea incidentului și eliberarea carosabilului.

În urma accidentului, șoferul autocamionului a fost rănit și primește îngrijiri medicale. Deocamdată nu au fost anunțate informații privind gravitatea leziunilor.

Inițial, traficul pe sensul Pitești – București a fost complet blocat. Ulterior, autoritățile au anunțat că circulația pe calea 2 a fost reluată parțial și se desfășoară doar pe banda de urgență, în timp ce benzile 1 și 2 rămân închise pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție și de îndepărtare a autocamionului răsturnat.

Centrul INFOTRAFIC estimează că circulația va reveni la normal după ora 16:00.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipajelor aflate la locul accidentului.