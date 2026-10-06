Trump: „Ce se întâmplă în Franța e despre islamul care vrea să preia controlul asupra unei țări cândva mărețe”

Președintele american Donald Trump a criticat marți, 6 octombrie, situația din Franța, unde protestele elevilor au degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine. Într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că țara se confruntă cu efectele unei migrații care a scăpat de sub control.

Donald Trump și Emmanuel Macron Foto: arhivă AFP

„Ceea ce se întâmplă în Franța nu este nimic altceva decât o migrație în masă scăpată de sub control. Nu este vorba despre școli, ci despre Islamul care vrea să preia controlul asupra unei țări cândva mărețe!”, a scris Trump pe Truth Social

Protestele din școli se extind la nivel național

Mii de elevi și studenți au ieșit din nou în stradă marți în Franța, într-una dintre cele mai ample mobilizări sociale din ultimii ani, fiind sprijiniți de sindicate, profesori și părinți care denunță degradarea sistemului de educație și condițiile de învățare.

Potrivit sindicatelor din educație, aproximativ 1.800 de licee au fost blocate sau închise preventiv, iar circa 90% dintre universități erau afectate de proteste. potrivit dpa, citat[ de Agerpres.

Ministerul Educației a anunțat că în 891 de licee cursurile au fost suspendate total sau parțial.

Autoritățile estimau participarea a între 150.000 și 200.000 de persoane la manifestațiile organizate la nivel național, dintre care până la 40.000 urmau să participe la marșul din Paris.

Mișcarea de protest, începută în urmă cu o săptămână, este alimentată de nemulțumirile legate de lipsa profesorilor, anularea frecventă a cursurilor și starea precară a infrastructurii școlare. În special în cartierele defavorizate, elevii susțin că se simt marginalizați și ignorați de autorități.

În ultimele zile, mai multe manifestații au degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Protestatarii au aruncat articole pirotehnice și diverse obiecte asupra polițiștilor, iar intervențiile acestora au inclus folosirea tunurilor cu apă, a gazelor lacrimogene, a grenadelor asurzitoare și a gloanțelor de cauciuc.

Tensiunile au crescut după incidentul produs luni în orașul Lens, unde un adolescent de 15 ani și-a pierdut o mână după explozia unui proiectil. Presa franceză relatează că dispozitivul ar fi fost o grenadă asurzitoare neletală, iar Inspectoratul General al Poliției a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Modul de intervenție al forțelor de ordine a fost criticat de mai mulți politicieni și organizații civice. La un protest din Marsilia, manifestanții au afișat pancarte cu mesaje împotriva utilizării gazelor lacrimogene asupra minorilor.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a apărat însă acțiunile poliției, susținând că folosirea mijloacelor de dispersare a mulțimii este „proporțională” în situațiile în care apar acte de violență și respingând acuzațiile privind existența unei „represiuni polițienești”.

1/8 Ciocniri violente cu Poliția în timpul protestelor studenților în Franța Foto: Profimedia

Cum încearcă guvernul francez să calmeze spiritele

Guvernul încearcă să calmeze tensiunile înainte ca mișcarea să capete o amploare și mai mare. Ministrul Educației, Edouard Geffray, a lansat o platformă online prin care elevii își pot transmite revendicările, iar executivul a promis măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din școli.

Protestatarii consideră însă că reacția autorităților este insuficientă și afirmă că vor continua mobilizarea până când revendicările lor vor primi un răspuns concret. Mișcarea are loc cu doar șapte luni înaintea alegerilor prezidențiale și reprezintă o nouă provocare pentru guvernul francez, deja confruntat cu măsuri de austeritate și presiuni economice.